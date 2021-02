Apple překonal miliardu aktivních iPhonů

Apple přišel s velmi zajímavou zprávou. Podle něj existuje na trhu více než jedna miliarda aktivních iPhonů, což je pro společnost opravdu velký milník. Hovoří totiž o pokračujícím úspěchu a hlavně životnosti iPhonů. V současné době je aktivně používáno celkem 1,65 mld. Apple zařízení. Tuto informaci uvedl sám Tim Cook.

Nutno podotknout, že bylo spíše jen otázkou času, než Apple tento milník překoná. Už v roce 2016 prodala společnost svůj miliardtý iPhone a v lednu 2019 uvedla, že dosáhla na 900 mil. aktivních uživatelů. V tomto případě se počítá zařízení jako aktivní, pokud se za posledních 90 dní alespoň jednou připojilo do Apple služeb. Statistika naznačuje, že značný počet iPhonů, které se kdy prodaly, je nadále používán i po ukončení softwarové podpory. Apple se dokonce blíží už i ke svému 1,9 miliardtému prodanému iPhonu.

Není ale překvapením, že si společnost toto oznámení nechalo až po čtvrtém čtvrtletí roku 2020, které bylo enormní – dokázala totiž vytvořit rekord v celkových příjmech. Během posledního čtvrtletí loňského roku si iPhony vedly zvlášť dobře, s tržbami 65 mld. dolarů, což je další rekord. Tim Cook dále uvedl, že přes Vánoce bylo uskutečněno rekordní množství FaceTime hovorů.

Zatímco prodeje rostou a využití je na historickém maximu, Apple se posledních několik let snaží diverzifikovat svoji produktovou řadu, protože prodeje iPhonů zpomalují.

Zdroj: theverge.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!