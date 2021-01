Xiaomi Mi 11 Pro nabídne jiný design zad [aktualizováno]

Zdroj: xda-developers.com

Aktualizováno 2. 1.

Zatím se odhaduje, že Xiaomi Mi 11 Pro bude představeno v únoru. Dost specifikací by mělo být stejných, ale je jasné, že zadní modul s foťáky bude větší. Nyní se objevuje tiskový obrázek, který ukazuje zcela jiný design. K dispozici budou celkem čtyři foťáky, přičemž jeden by měl být schopen až 120násobného digitálního přiblížení. Mělo by se jednat o ekvivalent až 120mm.

Co se týče specifikací, asi dojde na změnu displeje. Měl by nabídnout rozlišení 1440×3200 pixelů, 120Hz obnovovací frekvenci a maximální jas až 1500 nitů. Dotyková plocha by měla pracovat na frekvenci 480 Hz.

Původní článek 29. 12.

Včera společnost Xiaomi představila svůj top model pro rok 2021. První jsme se dočkali uvedení v Číně, přičemž globální představení je plánované pravděpodobně na leden. Tehdy se jen dozvíme oficiální dostupnost a samotné evropské ceny, pravděpodobně i s těmi českými. Minulý rok firma uvedla dva modely, přičemž třetí přišel krátce na to. Letošní strategie je zcela jiná a nikdo nevěděl, jestli se vůbec plánuje vylepšená verze Xiaomi Mi 11 Pro. Nyní zde máme první informace.

Pro verze až později

Xiaomi Mi 11 je v tuto chvíli prvním představeným smartphonem se Snapdragonem 888. Zřejmě společnost pospíchala s uvedením a odložila představení verze Mi 11 Pro. Sice to Xiaomi nepotvrdilo, ale připadá nám to jako logické vysvětlení. Někteří ale vyhlíželi vyšší verzi, ale zatím nepadla ani jedna zmínka. Naštěstí zde máme první náznak, kdy máme Mi 11 Pro očekávat.

Xiaomi údajné plánuje představení Xiaomi Mi 11 Pro na polovinu února v Číně, takže globální uvedení by mělo být později. Dle dostupných informací máme očekávat více méně stejnou výbavu, i podobný design. Nejvíce změn se má odehrát na zadní straně. Zatímco původní model nabízí jen tři foťáky, tak Mi 11 Pro asi bude mít o jeden navíc. Máme očekávat periskopický modul pro focení vzdálených objektů. To si mimo jiné vyžádá konstrukční změny a jinou podobu zad.

Také by mělo dojít na použití 20MPx senzoru pro ultra širokoúhlý foťák. Dále se zdroje zmiňují, že kapacita baterie bude snížena o 100 mAh oproti základnému modelu. Důvodem je právě větší fotografický zadní modul. Je možné, že Xiaomi Mi 11 Pro nabídne ještě několik úprav nebo změn. Mnozí by asi ocenili, kdyby konečně top modelová řada od Xiaomi splňovala certifikace IP68, tedy odolnost vůči vodě a prachu, ale to se asi tentokrát nestane.

Zdroje: xda-developers.com, gsmarena.com



