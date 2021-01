Smartphone do těch nejdrsnějších podmínek? Takový je DOOGEE S88 Plus! [sponzorovaný článek]

DOOGEE pouze před pár dny představilo svůj nový extrémně odolný smartphone a vy nyní máte příležitost zakoupit jej v akci. Jedná se o model S88 Plus, který toho má opravdu hodně co nabídnout. Na první pohled se může zdát, že se jedná o loňský S88 Pro, nicméně nabízí drobná vylepšení.

Výkonnější, než kdy dřív

DOOGEE vzalo 6GB operační paměť z modelu S88 Pro a namísto ní do S88 Plus umístilo hned 8GB operační paměť. O výkon se stará procesor MediaTek Helio P70, který nabízí dostatek výkonu nejen pro běžnou práci, ale také pro hraní náročných her.

Drsňák ve všech směrech

Jelikož DOOGEE S88 Plus je smartphone, který se jen tak něčeho nelekne, má hned několik certifikací, proti vodě, prachu, ale také například i proti pádu. Konkrétně IP68, IP69K a MIL-STD-810G. DOOGEE S88 Plus tedy snese opravdu drsné zacházení.

Na přední straně pak upoutá pozornost 6,3 palcový LCD panel s FullHD+ rozlišením. Dalším znamením toho, že se jedná o extrémně odolný smartphone je krycí sklo Gorilla Glass.

Výrobce zde také zapracoval vylepšený gyroskop, který se stará o mnohem přesnější počítání kroků, příjemnější hraní a mnohem více. DOOGEE také myslelo na výrazné rozšíření pokrytí s výrazně větším počtem podporovaných globálních frekvenčních pásem, ať můžete se svými milovanými zůstat ve spojení kdykoliv a kdekoliv.

Zachyťte více detailů

Nemusíte se bát ani ochuzení o pořádnou fotografickou výbavu. Na zádech se nachází hned trojice fotoaparátů. Hlavní senzor nabízí rozlišení až 48 MPx a nechybí ani podpora umělé inteligence. Pokud chcete do záběru vměstnat opravdu hodně objektů, oceníte 8MPx ultraširokoůhlý senzor. Pro krásné portrétní fotky je tu pak 8MPx senzor, který se stará právě o krásně přirozené rozostření pozadí.

Trhák v podobě 10 000mAh baterie!

Zdá se vám už tak DOOGEE S88 Plus až moc dobrý? Jelikož se jedná o outdoorový smartphone, nebyl zde kladen důraz pouze na odolnou konstrukci, ale také na pořádnou výdrž. Proto DOOGEE S88 Plus obsahuje baterii o monstrózní kapacitě 10 000 mAh, která vám zaručí 3-5 dní běžného užívání, nebo pak až 32 dní ve standby režimu. Třešničkou na dortu je pak podpora 10W bezdrátového nabíjení a 5W reverzního bezdrátového nabíjení.

Zaujala vás novinka DOOGEE S88 Plus? Pak neváhejte, jelikož po dobu od 25. do 31. ledna jej můžete zakoupit za exklusivní cenu 199 dolarů. Poté bude novinka dostupná za 349 dolarů. DOOGEE má na portále Alliexpress své oficiální prodejní místo, kde můžete nejen zakoupit nejen DOOGEE S88 Plus, ale i další skvělé smartphony. DOOGEE S88 Plus kupujte ZDE, oficiální eshop DOOGEE naleznete ZDE.



