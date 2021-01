Samsung Galaxy A52 přijde ve dvou variantách [aktualizováno]

Zdroj: @onleaks

Aktualizováno 19. 1.

Zatím jsme měli k dispozici jen neoficiální rendery nadcházející novinky Galaxy A52 s podporou sítí páté generace, ale objevily se snímky, které potvrzují předpokládaný vzhled. Na zadní straně se bude nacházet čtveřice foťáků, přičemž i nyní zdroje hovoří o použití 64MPx senzoru. Displej by měl nabídnout 6,5palcovou úhlopříčku s Full HD+ rozlišení. Základní verze by měla přijít rovnou se 128GB úložištěm. Spekuluje se, že by se cena mohla pohybovat kolem 11 000 Kč.

Aktualizováno 16. 12.

První informace o chystané novince naznačovaly, že by měl mobil přijít s podporou sítí páté generace. Konkrétně by se měl nabídnout SoC Snapdragon 750G, ale asi bude existovat ještě verze s podporou maximálně 4G, kde se bude o výkon starat Snapdragon 720. Nebude se jednat o jedinou změnu, ale nemusíme očekávat, že by se mobily nějak výrazně lišily. Fotografická výbava na zadní straně by měla obsahovat sestavu 64+12+5 MPx. K uvedení novinek by mělo dojít pravděpodobně v lednu.

Původní článek 9. 12.

Samsung před rokem představil novinku Galaxy A51, která se k nám dostala krátce nato. O několik měsíců později ale společnost vydala verzi s podporou sítí páté generace. Poměrně nedávno se představila novinka Galaxy A42 5G a zřejmě se co nevidět objeví model Galaxy A52.

V tuto chvíli máme k dispozici jen kusé informace o specifikacích, ale díky uniklým CAD schématům Galaxy A52 se můžeme podívat na neoficiální rendery této novinky. Jak je vidět, Samsung tentokrát zvolil foťák v otvoru v displeji. Nebude chybět čtečka otisků prstů v displeji.

Z renderů lze také vyčíst, že případní majitelé budou moci využívat drátová sluchátka díky 3.5mm konektoru. Displej by měl mít 6,5 palců a pravděpodobně bude nabízet rozlišení Full HD+. Co se týče konstrukce, tak rám bude z kovu, ale samotná záda budou čistě plastová.

Na zadní straně bude sestava čtyř foťáků, ale designově budou vyzdviženy jen tři z nich. Čtvrtý pravděpodobně bude jen pro určení hloubky ostrosti. Jeden bude pro širokoúhlé záběry a další by měl poskytnout možnost focení makrosnímků. Jaké se bude nabízet rozlišení, není zatím jasné, stejně tak další parametry. Možná se novinka představí ještě do konce tohoto roku, ale spíše odhadujeme leden nebo únoru následujícího roku.

