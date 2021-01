Zdroj: Dotekomanie.cz

Nový iPad Pro byl představen naposledy vloni v březnu, kdy dostal v rámci malé aktualizace především lepší fotoaparát s LiDARem. Dostal také čip Apple A12Z, který byl však v podstatě Apple A12X z roku 2018 s jedním grafickým jádrem navíc. Nyní se dozvídáme, že nový iPad Pro dostane nový čip letos, ale design se nezmění.

Nový iPad Pro ve znamení evoluce

Žádné revoluční změny u nové generace iPadu Pro podle nejnovějších informací nemáme očekávat. Design má být stále stejný. Velkou novinkou ale bude mnohem výkonnější procesor, což dává smysl, jelikož dnes má iPad Pro starší čip než levnější iPad Air. Spekuluje se také nad implementací miniLED displeje.

Dále nový report zmiňuje fakt, že další generace základního iPadu bude vycházet z předchozí generace iPadu Air (3.generace) s home buttonem. O tom jsme vás již informovali v polovině prosince, nyní to jen slyšíme z dalšího zdroje. Potěšující je zmínka o displeji, který má být konečně laminovaný (to znamená, že zde nebude vzduchová mezera mezi zobrazovacím panelem a krycím sklem). To je u telefonů a dražších tabletů již běžná věc mnoho let.

Základní iPad se má dočkat procesoru A13 a většího displeje už na jaře 2021

Zdroj: 9to5mac.com



Domů » Články » Letošní iPad Pro nedostane změnu designu, ale získá výkonnější procesor

reklama reklama