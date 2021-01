Nové hodinky Galaxy Watch by mohly měřit hladinu cukru v krvi

Zdroj: Dotekomanie.cz

Nositelná zařízení, jakými jsou chytré hodinky a fitness náramky, dnes dokáží svým uživatelům poskytovat mnoho užitečných dat o jejich zdraví. Běžným standardem je měření srdečního tepu na zápěstí. Ty lepší umí dokonce měřit hladinu kyslíku v krvi. Samsung i Apple chystají do svých zařízení přidat další zajímavou funkci, která by měla měřit hladinu cukru v krvi.

Hodinky pro diabetiky?

Jedná se o takzvanou neinvazivní metodu měření pomocí laserového paprsku. V hodinkách tedy pravděpodobně přibude další optický senzor, který bude mít toto měření na starosti. Společnost Samsung nové chytré hodinky představí pravděpodobně ve svých zatím nepotvrzených modelech Galaxy Watch 4 a Galaxy Watch Active 3.

Pro měření by měla být využita metoda Ramanovy spektroskopie využívající rozptylu laserového paprsku. Společnost Samsung Electronics ve spolupráci s výzkumným týmem z Massachusetts Institute of Technology uveřejnila výsledky neinvazivní technologie měření glukózy v krvi využívající právě Ramanovu spektroskopii. Tato nová metoda by tak přinesla pohodlnější způsob zjištění hladiny cukru z krve bez nutnosti jehly a bolestného píchnutí do prstu.

Vedle Samsungu na této funkci pracuje i Apple, který chce měření glukózy v krvi představit u svých nových hodinek Apple Watch 7. Uvidíme tedy, kdo s touto novinku přijde jako první.

