Mi Band 6 by mohl dostat podporu GPS, měření kyslíku v krvi a asistentku Alexa

Fitness náramky Mi Band od čínské společnosti Xiaomi jsou velmi populární díky své jednoduchosti, rozumné velikosti, a především příznivé ceně. Nízká cena je samozřejmě vykoupena chudší výbavou. Poslední model Mi Band 5 nabízí ve své výbavě měření tepu na zápěstí, a to je ze senzorové výbavy bohužel vše. Nový model by měl však přinést mnohem víc. Výbava by se měla rozrůst o GPS senzor, senzor pro měření okysličení krve a podporu hlasové asistentky Alexy od Amazonu.

Konečně nativní podpora GPS, doplněný o SpO2

Na internetu se objevily informace o plánovaném novém modelu Mi Band 6 s kódovým označením „Pandu“. Ve zprávě se objevují informace o tom, že by se nový model měl konečně dočkat vestavěného GPS senzoru. Novinkou by měl být také senzor SpO2, který měří saturaci krve kyslíkem. Nový model by se měl také dočkat NFC čipu, ten by ale měl být obsažen pouze ve verzi pro čínský trh.

Nový Mi Band 6 by měl také nabídnout vetší displej s přepracovanými ciferníky a podporu notifikací v podobě emotikonů. Aktuálně si uživatelé musí stáhnout speciální balíček fontů, které emotikony podporují.

19 nových aktivit

Rozšířit by se měla také nabídka sledovaných aktivit. Oproti Mi Band 5 by nový model měl přinést 19 nových aktivit, mezi kterými by měly být:

Indoor fitness

Indoor brusle

HIIT

Základní trénink

Stepper

Gymnastika

Pilates

Street dance

Tanec

Zumba

Kriket

Bowling

Basketbal

Volejbal

Stolní tenis

Badminton

Box

Kickbox

Mezi další novinky pak patří například možnost nastavení budíku přímo na náramku, uzamčení displeje při plavání, časovač Pomodoro, nebo procházení statistik spánku přímo na náramku. Poslední model Mi Band 5 byl uveden v červnu loňského roku. Lze tedy předpokládat, že nový model bude uveden v podobném období.

