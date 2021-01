Honor V40 se má představit 12. ledna [aktualizováno]

Zdroj: Coolsmartphone.com

Aktualizováno 7. 1.

Honor se chystá na restartování svého působení na trhu s mobily, ale ještě před tím se dočkáme chystaného modelu Honor V40. S blížícím se datem představení se objevují i specifikace této novinky. Mobil bude vybaven 6,72palcovým OLED panelem s rozlišením 1236 x 2676 pixelů a frekvencí 120 Hz, přičemž dotyková plocha bude pracovat na 300 Hz.

Honor zřejmě obnovuje spolupráci s Qualcommem

Přední strana bude osazena 32MPx foťákem a na zadní straně se má vyjímat 50MPx senzor. Dále zde bude 8MPx ultra širokoúhlý foťák a dva po 2 MPx. O výkon se má starat Dimensity 1000+, který bude mít k dispozici až 8 GB RAM a pro data poslouží až 256 GB. Baterie by měla mít kapacitu 4000 mAh s možností 66W nabíjení a měla by zde být podpora pro 45W bezdrátové doplnění energie. Základem bude Magic UI 4.0 postavený na Androidu 10, stále bez podpory Googlu.

Aktualizováno 25. 12.

Představení nové série Honor V40 se blíží, takže není překvapující, že je více úniků. Tentokrát zde máme k dispozici marketingový obrázek lákající na zakřivený displej. Očekává se, že rám bude z kovu, přičemž zakřivený displej neumožňuje, aby by společnost dala cokoliv na boční strany. Proto je šuplík na spodní straně. Ovládání hlasitosti by ale mělo být na pravé hraně společně s vypínacím tlačítkem. Sice obrázek uvádí, že se jedná o V40, ale spíše odhadujeme, že se díváme na verzi Pro.

Aktualizováno 24. 12.

Společnost Honor se nyní chystá na oddělení od Huawei, přičemž zástupci firmy uvedli, že jakmile bude vše dokončeno, pustí se do představování nových modelů. Právě novinky Honor V40 mohou být prvními modely po rozdělení, ale zatím nepředpokládáme, že by mohly obsahovat Google služby, byť je to teoreticky možné.

K představení novinek má dojít již 12. ledna, přičemž společnost láká na uvedení. Nyní se například potvrdil 120Hz displej. Máme očekávat 66W nabíjení, případně 50MPx senzor na zadní straně. O výkon by se měl starat u jednoho z modelů Dimensity 1000+.

Původní článek 22. 12.

Pokud jste jen trochu v obraze, co se týče smartphonů a jejich výrobců, jistě vám neunikla zpráva, že Huawei prodal svou dceřinou značku Honor. Honor slíbil, že co nejdříve po oficiálním odtržení od Huaweie představí nový smartphone, zřejmě Honor V40. Chystaná novinka byla doposud obklopena mnoha tajemstvími, nyní však spekulace nabírají skutečnou podobu.

Reinkarnace Honoru

Jak lze vidět na renderech, zařízení dostane hned čtveřici fotoaparátů na zadní straně, které jsou umístěny do kulatého modulu, mezi nimi je pak schován LED blesk. Při detailnějším zkoumání si lze také všimnout loga Leica, které tak nejspíš bude mít svůj podíl na vývoji fotoaparátů. Jelikož ještě nedávno Honor patřil pod Huawei, který s Leicou již dlouhé roky spolupracuje, je pochopitelné, že tato spolupráce se může projevit ještě na Honoru. Honor uvádí, že u navrhování tvaru modulu se inspiroval hodinkami.

Přední strana pak ukrývá pravděpodobně zakřivený displej, který je narušen pilulkovitým průstřelem v levém horním rohu a měl by být až o 20 % menší. Honor V40 tak lehce může připomínat Huawei Mate 40 Pro (recenze), který z přední strany vypadá téměř identicky a liší se pouze tvar taktéž kulatého modulu fotoaparátů.

Zdroje: gsmarena.com, gsmarena.com, gizmochina.com, gizmochina.com, gizmochina.com



Domů » Články » Honor V40 se má představit 12. ledna [aktualizováno]

reklama reklama