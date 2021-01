Google Mapy nabízí volbu jiného jazyka než je nastavený v systému

Zdroj: Dotekomaniec.cz

Google Mapy patří mezi populární služby, což se ukazuje také na tom, jak se společnost stará například o aplikace. V poslední době jsme se dočkali mnoha novinek, přičemž některé jsou zaměřeny na sociální aspekt. Očekávaným rozšířením je ale tmavý režim, který ještě není dostupný pro všechny uživatele. Od dnešního dne byste ale měli mít možnost volby jazyka.

Mapy s jiným jazykem

Možná patříte mezi ty uživatele, kteří mají nastavený mobilní telefon na angličtinu, ale na druhou stranu byste třeba chtěli aplikaci Mapy v češtině. Do této chvíle zde nebyla možnost mít jeden jazyk pro systém a druhý pro Google Mapy, ale to se mění.

Stačí jít do aplikace a následně do nastavení. Hned na první pozici byste měli mít novou položku pro volbu jazyka. Po kliknutí se zobrazí výběr, kde v horní části budete mít doporučení volby. Stačí zvolit jazyk a potvrdit volbu. Následně dojde k restartování aplikace s novým nastavením. Na výběr je mnoho jazyků, takže by tato novinka mohla uspokojit část uživatelů.

Tuto novinku asi neočekávali mnozí uživatelů. Snad si Google pospíší a začne zavádět očekávaný tmavý režim. Zatím ho má k dispozici jen část uživatelů a není zde jednoduchý návod na aktivaci.

