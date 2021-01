Galaxy S21 asi dostane levnější verzi

Zdroj: Samsung

Samsung se pochlubil třemi top modely teprve nedávno a již nyní se spekuluje, že bychom se měli do několika měsíců dočkat Galaxy S21 FE po vzoru loňského modelu Galaxy S20 FE (recenze). Ukazuje se ale, že Samsung s největší pravděpodobností připravuje upravenou verzi standardního Galaxy S21, přičemž cena by mohla být nižší.

Galaxy S21 LTE?

Informace o chystaném dalším modelu nepřichází jako spekulace. V rámci certifikačního procesu Bluetooth se objevil model SM-G990F a dle dat by se mělo jednat jen o LTE verzi. Nebude tedy dostupná podpora sítí páté generace, což vyvolává jednu podstatnou otázku.

Galaxy S21 najdete na trzích ve verzích s procesory Snapdragon 888 a Exynos 2100, přičemž u obou variant je přímo integrován do SoC samotný modem s podporou 5G. Chystaný model Galaxy S21 LTE by tak měl být ochuzen o 5G antény a zřejmě by mělo dojít na použití jiného procesoru. Je tedy otázkou, co vlastně Samsung použije.

Výměna procesoru nebude mít dopad na konstrukci mobilu, ale odebrání samotných antén ano. Možná bude tento model o něco lehčí, ale očekáváme stejné specifikace jako u standardního smartphonu Galaxy S21. Také se dá očekávat, že cena klesne, přičemž se odhaduje, že by mohla být nižší až o 3 500 Kč. Odhadujeme, že dostupnost Galaxy S21 LTE bude omezená a najde si cestu jen na vybrané trhy.

