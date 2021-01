Nokia 1.4 bude patřit mezi větší smartphony

Nokia 1.3; Zdroj: HMD Global

V dohledné době se dočkáme představení smartphonu Nokia 6.3, ale zřejmě novinka nebude sama. Výrobce HMD Global připravuje i velmi základní model Nokia 1.4, ale neočekávejte nějak dramatické vylepšení specifikací. Oproti aktuálnímu modelu ale dojde na jednu značnou změnu.

Větší displej, nízké rozlišení

Už aktuální model Nokia 1.3 nenabízí nějak úžasné specifikace, ostatně se jedná o Android Go model. To se nezmění ani v případě Nokie 1.4, jelikož bude disponovat jen 1 GB operační paměti. Už jen kvůli tomuto nelze použít běžný plnohodnotný systém Android, jak stanovují nová pravidla. O výkon se zatím bude starat nespecifikovaný procesor se čtyřmi jádry a pro data poslouží 16GB úložiště s možností rozšíření o microSD karty.

Zadní strana ponese hlavní 8MPx foťák a bude zde i sekundární s 2 MPx pro dodatečné efekty. Nad displejem bude 5MPx kamerka. Nokia 1.4 nabídne čtečku otisků prstů, zřejmě na zadní straně. Co se týče displeje, opět se bude jednat o HD+ panel, ale tentokrát poskočí úhlopříčka s 5,7 na 6,5 palců.

Kapacita baterie bude také navýšena, rovnou z 3000 mAh na 4000 mAh. Zdroj také uvádí, že by mobil měl dorazit jen s Androidem 10, přičemž následně bude dostupná aktualizace na Android 11. Cena by se měla pohybovat okolo 100 eur, tedy v přepočtu přibližně 2 600 Kč. K představení by mělo dojít v březnu tohoto roku.

