M1 Macy mají první větší problémy

Rostoucí počet uživatelských stížností signalizuje, že některé Mac modely s M1 jsou náchylné k chybě rychlého přepínání uživatelů, která spontánně aktivuje spořič obrazovky a nedovolí uživateli ji odmítnout.

Systém macOS Big Sur umožňuje rychlé přepínání uživatelů, aniž by se uživatel musel úplně odhlásit. Na základě stížností však může spořič obrazovky někdy bez předchozího upozornění „převzít“ obrazovku, čímž se pracovní plocha Macu s M1 stane zcela nedostupnou.

Když se na ploše objeví spořič obrazovky, kurzor je stále nahoře a pohybuje se, ale nic jiného nefunguje. Uživatel tedy musí zavřít a znovu otevřít displej na svém MacBooku, nebo lehce stisknout Power / Touch ID nebo použít kombinaci kláves Alt-Command-Q pro návrat na přihlašovací stránku.

Zakázání rychlého přepínání uživatelů zabrání vzniku problému, ale zjevně to ponechá funkci přihlášení nepřístupnou. Nezdá se, že by se deaktivování spořiče obrazovky ukázalo být jakkoliv nápomocné. Problém byl hlášen u modelů ‌M1‌ MacBook Air‌, ‌M1‌ 13palcový MacBook Pro a ‌M1‌ ‌Mac mini‌, a vyskytuje se u všech verzí ‌macOS Big Sur‌, včetně nejnovější aktualizace 11.1. Dotčeným uživatelům se doporučuje, aby společnosti Apple zaslali zpětnou vazbu, která snad v blízké budoucnosti pomůže k opravě.

Zdroj: macrumors.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!