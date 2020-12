Youtube testuje synchronizaci pro stahování

Zdroj: Dotekomanie.cz

Služba Youtube v poslední době obdržela několik novinek, přičemž některé z nich jsou určeny pro samotné tvůrce, aby mohli přinést lepší zážitek pro odběratele. Některé změny se ale zaměřují na vylepšení reklam, tedy výdělku samotného Googlu. Podařilo se ale zachytit jednu chystanou novinku, která by vylepšila sledování v offline režimu.

Youtube nově podporuje HDR živé přenosy

Synchronizace stahování

Služba Youtube nabízí u placené verze možnost stahování videí do zařízení, abyste mohli sledovat obsah bez čerpání mobilních dat, případně se to hodí na situaci, kdy není k dispozici připojení k internetu. Pakliže máte více zařízení, musíte manuálně stahovat videa na jednotlivých mobilech a tabletech.

To by se mohlo změnit s chystanou funkcí pro synchronizaci stahování. V nastavení aplikace se objeví možnost, kde bude možné jednoduše zapnout synchronizaci stahování u dalšího zařízení, ve kterém máte účet. Ve výsledku na mobilu například stáhnete několik videí do zařízení a to samé se může provést bez jakéhokoliv dalšího zásahu na tabletu.

Bohužel se novinka objevila jen u několika uživatelů a nevypadá, že by byla zcela dokončena, už jen podle vzhledu. Redaktoři webu AndroidPolice ji zkoušeli, přičemž se jim nepodařilo funkci aktivovat, respektive nic nedělala. Zřejmě na ni vývojáři stále pracují a možná se objeví co nevidět v beta verzi.

