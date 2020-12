Nově v českých obchodech – Poco M3, RAZR 5G, Galaxy A12

Zdroj: indiatvnews.com

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Poco M3

V tomto měsíci jsme se dočkali oznámení, že Poco je nezávislou značkou, ale stále jinak má vazby na Xiaomi. Kromě toho zde máme poměrně zajímavou novinku Poco M3, která za svou cenu nabízí poměrně slušnou výbavu. Zaujme designem, kapacitou baterie a celkově ostatními specifikacemi.

Specifikace Poco M3

displej: 6,53 palců, 2340 × 1080 pixelů (Full HD+), Corning Gorilla Glass 3

procesor: Snapdragon 662

4GB LPPDDR4x RAM

úložiště: 64 GB (UFS 2.1) / 128GB (UFS 2.2)

Dual SIM

Android 10 + MIUI 12 for Poco

Foťáky: zadní – 48 MPx, f/1.79 2 MPx, makro 2 MPx, f/2.4, hloubka ostrosti přední – 8 MPx

čtečka otisků prstů na boku, infra senzor

3.5mm audio jack, FM Radio, stereo reproduktory

rozměry: 162,3 x 77,3 x 9,6 mm, 198 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi (2.4 + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NFC, USB Type-C

baterie: 6000 mAh + 18W nabíjení

Pixel 4a 5G

Google představil před nějakou dobou Pixel 4a 5G, který se velmi podobá modelu Pixel 5 (recenze), a to i na úrovní specifikací. I tak se nabízí za nižší cenu a s mírně osekanými specifikacemi. Oficiální dostupnost v Česku je zatím v nedohlednu, ale některé obchody jej zařadily do své nabídky.

Specifikace Pixel 4a 5G

displej: 6,2 palců, 19,5:9, Full HD+ (1080 x 2340) OLED, HDR

procesor: Snapdragon 765G + Titan M

RAM: 6 GB LPDDR4x

Foťáky: zadní – 12 MPx, OIS, EIS, f/1.7 (4K@60FPS) 16 MPx, 107° přední – 8 MPx

stereo, 3.5mm jack

čtečka otisků prstů na zádech

Android 11

5G, LTE, Wi-Fi 2.4 GHz + 5 GHz 802.11a/b/g/n/ac 2×2 MIMO, Bluetooth v5.0 + LE, A2DP (HD codecs: AptX, AptX HD, LDAC), NFC, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS

rozměry: 153,9 x 74 x 8,2 mm, 168 gramů

baterie: 3800 mAh + 18W

Motorola RAZR 5G

Druhá generace smartphonu Razr s ohebným displejem je konečně na českém trhu, někde je v nabídce delší dobu, ale až nyní se rozšiřuje jeho dostupnost. Cena je skutečně vysoká, ale případný zákazník si platí v podstatě za exkluzivní kousek, byť se nabízí i konkurence od Samsungu.

Specifikace Razr 5G

displeje: 6,2 palců, 2142 x 876 pixelů, 21:9, Cinemavision pOLED 2,7 palců, 600 x 800 pixelů, 4:3, gOLED

procesor: Snapdragon 765G

8GB RAM

úložiště: 256 GB

Android 10

foťáky: zadní – 48 MPx, f/1.7, OIS přední – 20 MPx, f/2.2

čtečka otisků prstů

rozměry: rozložený stav – 72,6 x 169 x 7,9 mm složený stav – 72,6 x 91,7 x 16 mm 192 gramů

odolnost proti potřísnění vodou

5G, Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, NFC, USB 3.1 Type-C

baterie: 2800 mAh + 15W nabíjení

Samsung Galaxy A02s

V minulém měsíci Samsung představil levnější model Galaxy A02s. Aktuálně se jedná o jeden z nejlevnějších modelů tohoto výrobce, ale nečekejte dobrý poměr ceny a výkonu. Minimálně může zaujmout větší kapacita baterie a trochu bohatší nabídka v oblasti focení.

Specifikace Samsung Galaxy A02s

displej: 6,5 palců, 1520 x 720 pixelů (HD+), LCD

procesor: Snapdragon 450

RAM: 3 GB

úložiště: 32 GB + microSD

dual SIM

Android 10 + OneUI

Foťáky: zadní – 13 MPx, f/2.0 2 MPx, f/2.4, hloubka ostrosti 2 MPx, makro přední – 5 MPx, f/2.2

LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2,4+5 GHz, Bluetooth 4.2, USB Typu C, 3,5 mm audio jack, GPS, Glonass, Galileo

baterie: 5000 mAh

Samsung Galaxy A12

Cena kolem 5000 Kč a baterie s kapacitou 5000 mAh. I tak by se dala pospat další novinka od Samsungu. Model Galaxy A12 bohužel nenabízí takové specifikace, jako jiné modely. Ostatně se stačí podívat na Poco M3 (viz výše). Galaxy A12 to rozhodně nebude mít jednoduché.

Specifikace Samsung Galaxy A12

displej: 6,5 palců, 1560 x 720 pixelů (HD+)

procesor: Helio P35

RAM: 3/4/6 GB

úložiště: 32/64/128 GB + microSD (až 512 GB)

Android 10 + OneUI

Foťáky: zadní – 48 MPx, f/1.8 5 MPx, širokoúhlý, f/2.2, 119° 2 MPx, hloubka ostrosti, f/2.4 2 MPx, makro, f/2.4 přední – 8 MPx, f/2.0

čtečka otisků prstů na straně

rozměry: 164 x 75,8 x 8,9 mm, 205 gramů

baterie: 5000 mAh + 15W nabíjení



