Nokia 5.4 se poodhaluje díky FCC certifikaci [aktualizováno]

Představení Nokie 5.4 se pomalinku blíží, takže se není ani čemu divit, že se objevují další uniklé informace. Nyní zde máme obrázky modelu Nokia TA-1340 (TA-1333) z certifikace FCC. Díky tomu můžeme konstatovat, že přední displej bude mít skutečně otvor v rohu pro kameru. Sice není znázorněn displej nějak přesně, ale vzhledem k tomu, že na spodní straně je nápis Nokia, asi budou v této části rámeček poněkud tlustší.

Zadní sestava kamer bude opět v kruhovém modulu, ale oproti Nokie 5.3 dojde na přesunutí LED přisvícení mimo tuto část. Nebude chybět konektor pro sluchátka. Čtečka otisků prstů bude na zadní straně pod foťáky. K dispozici bude i model se dvěma sloty na SIM kartu, přičemž bude místo i pro paměťovou kartu. Nebudete si tedy muset vybírat, jestli použijete SIM a paměťovku, nebo jen dvě SIM karty. Baterie by měla mít kapacitu 4000 mAh.

Společnost HDM Global, vlastnící značku Nokia, představila v úvodu letošního roku model Nokia 5.3. Vůbec poprvé se nyní dozvídáme první podrobnosti o nástupci Nokii 5.4, která údajně dorazí dříve, než se původně očekávalo.

Zahraniční zdroje uvádí, že na rozdíl od verze 5.3, která měla displej s výřezem ve tvaru kapky, bude mít model 5.4 výřez ve tvaru průstřelu. Kromě toho nabídne větší 6,4palcový displej. Samozřejmě se dočkáme také nového výkonnějšího procesoru, ovšem není jasné, který přesně Nokia použije.

Nokia 5.4 bude v prodeji ve dvou konfiguracích paměti – 4 GB RAM / 64 GB vnitřní úložiště a 4 GB RAM / 128 GB vnitřní úložiště. Prodávat se budou barevné varianty – modrá a fialová, alespoň ze začátku. Na zadní straně pak budou přítomny čtyři fotoaparáty.

Zdroje: gsmarena.com, gizmochina.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!