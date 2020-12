Motorola chystá konkurenci pro Samsung DeX

Zdroj: Motorola

V tomto týdnu společnost Qualcomm představila svůj nejnovější SoC Snapdragon 888, přičemž prezentace se hodně zaměřila na využití 5G sítí a jejich podpory, ale také se firma pochlubila lepšími možnostmi v oblasti focení. Již brzy se dočkáme novinek se Snapdragonem 888 od mnoha společností, ale Motorola se pochlubila něčím navíc.

Motorola a Android 11 – mobily s přislíbenou aktualizací

Motorola a Android 11

Výrobci se již dlouhou dobu snaží vytvořit ze smartphonu unifikovaný kus hardwaru, který nebude jen sloužit jako mobil, ale také jako kompletní centrum pro zábavu, práci a cokoliv dalšího. Dalo by se říci, že vše bylo odstartováno Padfonem od Asusu, byť projekt jako takový skončil v propadlišti dějin. V tuto chvíli existuje řešení od Samsungu nazvané DeX, v rámci kterého můžete ke smartphonu připojit periferie a máte tak k dispozici malý počítač pro běžnou práci.

Motorola ukázala v rámci Tech Summit Digital 2020 ochutnávku toho, co čekat od dalšího smartphonu této firmy. Z vyjádření se dá říci, že nadcházející smartphone Moto G s novým procesorem od Qualcommu a s Androidem 11 přibude několik speciálních módů pro mobily. Jedním z nich bude desktopové prostředí po připojení externího monitoru, klávesnice a myši. Systém se automaticky přizpůsobí a nabídnou se aplikace v oknech.

Kromě toho ale bude obsažen i speciální mód pro sledování videí. Po připojení k televizi se změní prostředí a uživatel bude moci vybírat, jakou aplikaci použije pro sledování. Také se máme těšit na herní režim a po připojení herního ovladače bude k dispozici miniaturní herní konzole.

Společnost jen ukázala, co asi čekat v roce 2021. Nevíme ale, jestli se tyto novinky dostanou na starší modely. Je také otázkou, jak bude toto vše implementováno. Pokud Motorola půjde cestou přímé integrace do Androidu, asi budou následně komplikace s aktualizací na novější verze. Můžeme jen doufat, že tyto módy budou spíše ve formě doplňků a neovlivní to příliš rychlost vydávání nových verzí.

Zdroj: gsmarena.com



Domů » Články » Motorola chystá konkurenci pro Samsung DeX

reklama reklama