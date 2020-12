Oppo si pohrává s modularitou u smartphonů

Zdroj: Oppo

Modulární telefony se staly hitem před nějakou dobou, ale dnes na trhu nenajdeme ani jeden komerčně prodávaný model. Do jisté míry tento koncept žije, ale v trochu jiné podobě. Například mobily Fairphone jsou modulární a umožňují výměnu jednotlivých komponentů i v domácím prostředí, přičemž společnost k zařízení dodává v balení šroubovák. Mezi ty úspěšné můžeme zařadit Moto mobily s moduly Moto Mods, ale projekt byl opuštěn. Společnost Oppo ale koncept ještě neopustila a zřejmě se pracuje na jistí modularitě.

Foťáky jako modul v mobilu

Společnost Oppo se nebojí nových konceptů a nedávno jsme se dočkali prototypu s rolovatelným displejem. Díky patentové přihlášce u World Intellectual Property Office (WIPO) se dozvídáme, že si firma pohrává s modulární sestavou foťáků. V podstatě je veškerá fotografická výbava umístěna je jedné součástky, kterou lze vyjmout z mobilního telefonu.

Jak můžete vidět na obrázcích patentu, tak modul lze vyjmout z těla smartphonu a připojit ho na boční stranu přes USB C konektor. Dá se tedy říci, že lze modul použít i pro kvalitnější focení selfie snímků. K dispozici by byly všechny senzory a navíc přisvícení. Zároveň by nebylo nutné umisťovat selfie kameru do výřezu, pod displej nebo do speciálného mechanismu jako v případě Zenfone 7 a Zenfone 7 Pro.

Modul má k dispozici USB C konektor, který lze přenastavit, aby byl v jiném úhlu. Oppo mimo jiné popisuje, že by došlo na integrování Wi-Fi, Bluetooth a NFC. Dá se tedy předpokládat, že by byla obsažena i menší baterie, takže by se dalo pořizovat snímky nebo videa i samostatně. Skoro by se dalo říci, že by modul pak působil jako malá akční kamera.

Sice se jedná o patent a není jisté, jestli se někdy dočkáme takového zařízení, ale nedivili bychom se, pokud by byl uveden minimálně prototyp.

