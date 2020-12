MacBook Air s M1 čipem je božsky rychlý & v čem M1 zatím trpí? – Podcast #22

Zdroj: Dotekomanie

Je tu středa, což znamená jediné – nový díl našeho nového podcastu Pod Zlatou Lampou. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet naši redaktoři, Zdeněk Koutský a Miroslav Růžička. 22. díl si již nyní můžete poslechnout. A čemu jsme se tentokrát věnovali?

Pod Zlatou Lampou – díl dvacátý druhý

Ve 22. díle pořadu Pod Zlatou Lampou se znovu zaměříme na Apple. Konkrétně se podíváme na zoubek novému MacBooku Air s M1 procesorem, který nyní testujeme. Jedná se o revoluční krok a co to všechno znamená v praxi? Stojí za to koupit si nový MacBook s tímto čipem? Jaké jsou naše dojmy z nového MacBooku Air? Dále si popovídáme o samotném M1 čipu, protože na první dobrou se nemusí zdát, jak velký význam pro Apple má. Jsou opravdu Air a Pro (základní varianty) výkonnější než 15 a 16palcové MacBooky Pro? Jak stabilní jsou aplikace, které ještě nejsou napsány přímo pro M1 procesor? O kolik miliard si Apple s tímto čipem nechá? Nejen o těchto tématech diskutují ve 22. díle redaktoři serveru dotekomanie.cz Zdeněk Koutský a Miroslav Růžička.

I. M1 procesor – kdy je ideální čas na koupi Macu s M1 čipem?

II. MacBook Air s M1 čipem – je opravdu tak úžasný?

III. Co pro Apple znamená přechod na M1?

IV. První porodní bolesti u M1

 

Kde podcast poslouchat?

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše a nebo ho můžete sledovat na:



