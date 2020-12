iWant: autorizovaný Apple servis s opravami na počkání [sponzorovaný článek]

V průběhu používání našich Apple telefonů se mohou stát dva problémy – buď se vám vybije baterie, anebo se rozbije určitý kus hardwaru (displej, domovské tlačítko a tak dále). To je velký problém, protože bez výše uvedených součástek lze pracovat obtížné.

Velmi často se setkáváme s lidmi, kteří se museli dokonce i několikrát dostavit do servisů, a to například kvůli rozbitému displeji či špatné výdrži akumulátoru. Těmito problémy, tedy alespoň co se výdrže týká, trpí nejvíce produkty značky Apple. Taková oprava nového iPhonu může mnohdy vyjít i na několik tisíc korun, což není vůbec příjemné. Samozřejmě, jestliže máte telefon stále v záruce, máte svým způsobem vyhráno. Pokud se jedná o závadu přímo od výrobce, Apple vám zdarma vadné součástky vymění.

Všeobecně ale nejvíce problémy trápí majitelé starších iPhonů, protože zařízení třeba používají více než dva roky (po záruce). Co tedy dělat v případě rozbitého komponentu na vašem mazlíčkovi?

Doporučujeme vždy navštívit autorizovaný Apple servis. iWant má po republice hned 11 autorizovaných servisních míst na zařízení iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch a příslušenství. Svým zákazníkům iWant věnuje maximální péči a opravy vybraných závad provádí na místě. Všechna jeho Apple servisní místa jsou certifikována jako autorizovaný poskytovatel servisu – Apple Authorized Service Provider (AASP).

Opravy Apple produktů mimo autorizované servisy mívají zpravidla za následek předčasné ukončení zákonné záruky z důvodu neautorizovaného zásahu a závažného poškození zařízení. Neriskujte tedy ztrátu záruky u vašeho iPhonu nebo Macbooku a nechte své zařízení opravit v autorizovaném Apple servisu.

iWant: Výměna baterie na počkání

iWant, jakožto autorizovaný Apple servis, nabízí lákavou prosincovou akci. Na počkání vám totiž vymění baterii v iPhone X jen za 1 490 Kč. Pokud tedy chcete, aby vaše zařízení vydrželo stejné pracovní vytížení jako před lety, výměna baterie telefonu jedině prospěje. Jak probíhá oprava a co k ní potřebujete najdete ZDE



