Apple vydal finální verzi iOS 14.3 – přináší Apple ProRAW, podporu AirPods Max a další novinky

Apple právě vydal novou verzi operačního systému iOS 14.3. Ta přináší podporu dlouho očekávaného formátu ProRAW u nových iPhone 12 Pro (recenze). Tento speciální RAW formát byl přitom představen už spolu s novými iPhony v říjnu. Mezi další novinky systému verze 14.3 patří úpravy v aplikaci Apple TV nebo v aplikaci Zkratky.

Nový iOS 14.3 je dostupný ke stažení

Hlavní novinkou je podpora nového formátu Apple ProRAW u nových modelů iPhone 12 Pro a iPhone 12 Pro Max. Změn se dočkala také aplikace Fotoaparát na ostatních telefonech, konkrétně jsme se dočkali možnosti záznamu videa při 25 fps a možnost nastavit zrcadlení předního fotoaparátu pro selfie fotografie na iPhone 6s a novějším.

iOS 14.3 přináší také novinky v rámci aplikace Apple TV. Je zde nová karta Apple TV+ pro jednodušší objevování a sledování pořadů a filmů Apple Original. Novinkou je také vylepšené vyhledávání, takže budete moci procházet obsah podle kategorií a těšit se můžete také z našeptávače top hledaných výrazů.

Zajímavou novinkou je také snadnější nastavení vlastních ikon aplikací skrze zkratky. Pomocí aplikace zkratky lze totiž vytvořit zástupce na spuštění jakékoliv aplikace a tomuto zástupci dát vlastní ikonku. Doposud ale měl tento proces své mouchy. Vždy po spuštění aplikace přes vlastní ikonku se nejdřív otevře aplikace Zkratky a teprve z ní je uživatel přesměrován do cílové aplikace, kterou chce spustit. Ovšem od iOS 14.3 tomu bude zcela jinak. Nově se spustí rovnou cílová aplikace s vlastní ikonkou a z aplikace zkratky jen dostanete notifikaci. To je jednoznačně dobrá zpráva a výrazně to zlepšuje uživatelský komfort při použití vlastních ikonek.

Aktualizace o velikosti zhruba 600 MB dle zařízení je již dostupná ke stažení na všechny zařízení, která podporují iOS 14. Služba Apple Fitness+ nebude zatím v Česku dostupná.

Kompletní seznam změn:

Apple Fitness+ Nové možnosti zlepšování kondice s Apple Watch pomocí studiových cvičení dostupných na iPhonu, iPadu a Apple TV (Apple Watch Series 3 nebo novější)

Nová aplikace Kondice na iPhonu, iPadu a Apple TV, ve které můžete procházet cvičení, trenéry a osobní doporučení ve Fitness+

Každý týden nová videocvičení v deseti populárních kategoriích: vysoce intenzivní intervalový trénink, jízda na kole v interiéru, jóga, posilování středu těla, silové cviky, tanec, veslování, chůze na běžeckém pásu, běh na běžeckém pásu a soustředěné vychladnutí

Playlisty vybrané trenéry Fitness+, které se dobře hodí k vašemu cvičení

Předplatné Fitness+ je k dispozici v Austrálii, Kanadě, Irsku, Velké Británii, Spojených státech a na novém Zélandu AirPody Max Podpora pro AirPody Max, nová sluchátka přes uši

Vysoce věrná reprodukce s bohatým zvukem

Adaptivní ekvalizér v reálném čase upravuje zvuk podle usazení náušníků

Aktivní potlačování hluku vás izoluje od okolních zvuků

V režimu propustnosti zůstáváte ve sluchovém kontaktu s prostředím

Prostorový zvuk s dynamickým sledováním pohybů hlavy vytváří iluzi poslechu v sále Fotky Pořizování fotek ve formátu Apple ProRAW na iPhonech 12 Pro a 12 Pro Max

Úpravy fotek ve formátu Apple ProRAW v aplikaci Fotky

Nahrávání videí při 25 fps

Zrcadlení čelního fotoaparátu při pořizování fotek na iPhonech 6s, 6s Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus a X Soukromí Nová sekce s informacemi o soukromí na stránkách App Storu, která obsahuje souhrnná oznámení vývojářů o ochraně soukromí v aplikacích Aplikace TV Nový panel Apple TV+ vám usnadní objevování a sledování původních pořadů a filmů z produkce Apple Originals

Vylepšené hledání, se kterým můžete procházet kategorie, například žánry, a které vám bude zobrazovat nedávná hledání a doporučení už během psaní

Zobrazení nejčastějších výsledků hledání v kategoriích filmy, televizní pořady, účinkující, televizní stanice a sport Klipy aplikací Podpora spouštění klipů aplikací naskenováním kódů klipů aplikací, které vyvinula společnost Apple, pomocí aplikace Fotoaparát nebo z Ovládacího centra Zdraví Na stránce Sledování cyklu v aplikaci Zdraví je možné vyplnit údaje o těhotenství, kojení a používané antikoncepci a dosáhnout tak přesnějších předpovědí periody a plodných dnů Počasí V aplikacích Počasí a Mapy a prostřednictvím Siri lze získat informace o kvalitě ovzduší pro lokality v kontinentální Číně

V aplikaci Počasí a prostřednictvím Siri jsou k dispozici zdravotní doporučení pro některé stavy ovzduší ve Spojených státech, Velké Británii, Německu, Indii a Mexiku Safari Možnost nastavení vyhledávače Ecosia v Safari Toto vydání také řeší následující problémy: Nedoručení některých MMS zpráv

Nedoručení některých oznámení z aplikace Zprávy

Selhání při pokusu o zobrazení členů skupiny v Kontaktech při psaní zprávy

Nesprávné zobrazení některých videí při sdílení v aplikaci Fotky

Selhání při pokusu o otevření složek aplikací

Nefunkční hledání ve Spotlightu a otvírání aplikací ze Spotlightu

Nedostupnost oddílu Bluetooth v Nastavení

Nefunkční bezdrátové nabíjení zařízení

Neúplné nabití iPhonu při použití bezdrátové nabíječky MagSafe Duo

Selhání při nastavování bezdrátového příslušenství a periferních zařízení pracujících na WAC protokolu

Zavření klávesnice při přidávání seznamu v aplikaci Připomínky pomocí VoiceOveru



