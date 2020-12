Apple představil AirPods Max – maximální zvuk za maximálně možnou cenu

Společnost Apple velice tiše představila dlouho očekávaná náhlavní bezdrátová sluchátka AirPods Max. Ta nabízejí řadu skvělých funkcí, včetně vysoce věrného zvuku, adaptivního ekvalizéru, aktivního potlačení šumu a prostorového zvuku.

Sluchátka mají také speciální budič, který pokrývá široký frekvenční rozsah a nechává tak vyniknout jemné detaily každého zvuku. Apple vše zabalil do poměrně slušivého kabátku – klenba z tkané síťoviny a náušníky z akustické paměťové pěny. Nikoho nepřekvapí, že si za tento model nechá Apple slušně zaplatit – cena činí 16 490 Kč vč. DPH. Je tedy jasné, že cílovou skupinou budou výhradně audiofilové a profesionální tvůrci.

AirPods Max se bude prodávat v pěti různých barvách, včetně vesmírně šedé, stříbrné, blankytně modré, zelené a růžové. Apple uvedl, že sluchátka mají tkanou síťovinu a náušníky z akustické paměťové pěny, takže váha sluchátek bude rozložena po celou plochu, čímž by se měl snížit tlak na hlavě.

AirPods Max je vybaven 40mm dynamickým náušníkem, který navrhl přímo Apple. Společnost tvrdí, že sluchátka nabídnout bohaté a hluboké basy, přesné střední rozsah a ostré a čisté vysokofrekvenční rozšíření. Každý náušník je vybaven čipem H1, který pomůže výpočetnímu zvuku = poskytne nejkvalitnější možná zážitek z poslechu (dle slov Applu). Dodávky nových sluchátek budou zahájeny 15. prosince letošního roku.

„Díky výkonnému čipu Apple H1 v obou náušnících, jedinečnému akustickému řešení, vyspělému softwaru a výpočetnímu audiu je zážitek z poslechu AirPodů Max přímo revoluční. Výpočetní audio pomocí deseti audio jader každého čipu blokuje okolní hluk a přizpůsobuje zvuk podle usazení náušníků. Filmové scény tak působí, jako by se odehrávaly přímo kolem tebe,“ uvedl Apple na svém webu.

Zdroje: apple.com, macrumors.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!