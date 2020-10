tvOS 14.0.2 přichází s opravami chyb

Společnost Apple vydala aktualizaci v podobě tvOS 14.0.2. Jedná se o druhou aktualizaci operačního systému tvOS 14, která byla vydána od zpřístupnění finální verze, které proběhlo 16. září 2020. tvOS 14.0.2 mimo jiné přichází pouhý týden a půl od vydání tvOS 14.0.1.

Jak již číselné označení prozrazuje, jedná se o velmi malý instalační balíček. Jedná se o tak malou aktualizaci, že ani samotný Apple nepřidává podrobnosti k poznámkám. Je tedy jasné, že jde o software opravující chyby, které nejsou na první pohled vidět.

Bezplatnou aktualizaci lze stáhnout bezdrátově prostřednictvím aplikace Nastavení v aplikaci Apple TV v části Systém > Aktualizace softwaru. Majitelům Apple TV, kteří mají povoleny automatické aktualizace softwaru, se balíček stáhne automaticky.

Jediné, co Apple v poznámkám k aktualizaci uvádí, je obecná věta „software zahrnuje vylepšení výkonu a stability“.

U nového systému pro Apple TV jsme se dočkali nového režimu picture-in-picture, který pracuje s řadou aplikací. Můžete tedy sledovat televizi při cvičení, při prohlížení fotografií a podobně. Režim je také kompatibilní s fotoaparáty podporující HomeKit, takže když je někdo u vašich dveří, kompatibilní zvonky s videem vám přenesou živý přenos. Nová verze tvOS také usnadňuje přepínání mezi uživatelskými profily z domovské obrazovky, takže každý uživatel může sledovat nejen pokroky ve hře. V této verzi byla vylepšena i podpora pro AirPlay. S tvOS 14 bude mimo jiné možné streamovat videa ve 4K z iPhonu do TV, takže vše uvidíte v plném rozlišení. Příjemná změna mimochodem.

Zdroj: macrumors.com

