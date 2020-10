Poco X3 je téměř králem ve své kategorii [recenze]

Pokud bychom měli letos doporučit nejlepší smartphone s cenou do 7 000 Kč vč. DPH, pravděpodobně bychom každý z redakce na seznamu měli společnost Poco. Výrobce na trhu začal prodávat smartphone s názvem Poco X2 (recenze), který nabídl absolutní výkon v poměru cena/kvalita, přičemž cena se pohybovala mezi 6-7 000 Kč.

Zhruba o šest měsíců později společnost přišla s modelem Poco X3, který dorazil se stejným konceptem jako Poco X2 – nabízí nejlepší specifikace ve své třídě, aniž by zákazníkovi provětral peněženku.

Po zahřátí na trhu se ale Poco X3 ocitlo v nepříjemné situaci, protože konkurenční boj obohatil telefon Realme 7 Pro, Galaxy M31s, Redmi Note 9 Pro a další. Je tedy Poco X3 před konkurencí? Jde o nejlepší smartphone do 7 000 Kč na trhu? Smartphone jsem používal zhruba dva týdny a tady je mé hodnocení.

Poco X3 je i nadále jediným smartphonem ve své cenové kategorii, který nabízí obnovovací frekvenci 120 Hz. Jako velkou aktualizací je funkce DynamicSwitch, která umožňuje zařízení šetřit energii automatickým přepínáním 50, 6é, 90 a 120 Hz v závislosti na případu použití a formátu obsahu zobrazeného na displeji. Díky tomu se obnovovací frekvence měnila v závislosti na činnosti, jako je hraní her, čtení a další.

Celkem mě překvapilo, jak funkce funguje. Ze začátku jsem měl sice drobné potíže, kdy se mi z nějakého důvodu při změně frekvence sekal systém, po delší době používání ale problém zmizel. Poměrně zajímavá funkcionalita. Dokázal bych se bez ní ale zcela obejít, spíše jde o jakýsi bonus.

Velikost displeje zůstala stejná, tedy 6,67 palců. Osobně si myslím, že viditelným downgradem je maximální úroveň jasu, která fakticky klesla na 450 nitů (z 500 nitů). Každé takové snížení nerad vidím, protože čím vyšší jas bude, tím lepší viditelnost displej nabídne. Na druhou stranu jsem se samotnou viditelností na přímém světlu neměl problém. Vadily mi ale odlesky, které displej v závislosti na úhlu pohledu vyzařoval.

Musím podotknout, že ačkoliv jde o LCD, nabízí displej celkem bohaté a zářivé barvy. Barevné schéma je na neutrální straně a můžete jej změnit v nastavení podle svých preferencí. Největší nevýhodu displeje vidím v odlescích, viz výše.

Výrobce uvádí také o něco lepší dotykovou vzorkovací frekvenci. Ta se zdvojnásobila ze 120 Hz na 240 Hz oproti Poco X2. Teoreticky by to mělo nabídnout lepší dotykové vlastnosti, jako je plynulejší posouvání. Fakticky tomu tak opravdu je, i když nemohu se zbavit dojmu, že rozdíl mezi 120 a 240 Hz opravdu nevidím.

Poměrně vysoký 6,67palcový displej je obalen kolem polykarbonátového těla. Ano, Poco X3 má na rozdíl od skleněné zadní části (jako Poco X2) plastové. tělo. Za mě se jedná o další downgrade, kterého se společnost dopustila. Sklo pro mě pocitově i vzhledově působí lépe. Ovšem i plastová záda mají své výhody, jako je například nízká váha. Celkově tak telefon váží 225 gramů. Použití polykarbonátového materiálu je tak nejen nákladově efektivní, ale také pomáhá snížit hmotnost o několik gramů. Tloušťka 10,1 mm se mi zdála hodně, ale díky zakřivenému hřbetu nabízí telefon při držení dobrý úchop.

Lesklý zadní panel tohoto recenzovaného modelu (Cobal Blue Poco X3) je opravdu, ale opravdu velmi náchylný k šmouhám a otiskům prstů. Dále doporučuji vyhnout se plochám povrchům, protože implementované fotoaparáty vystupují z těla ven. Zadní strana ale vypadá moc hezky, řekl bych, že asi nejhezčí telefon ve své cenové kategorii.

Chvíli jsem hledal čtečku otisků prstů a v hloubě duši doufal, že ji telefon nabízí v displeji. Bohužel ta se ve skutečnosti nachází v tlačítku napájení na pravém okraji, těsně pod klávesami hlasitosti. Na levé straně se nachází hybridní šuplík pro SIM kartu.

Přítomnost USB-C portu byla pohlazením po tváři, což se nedá říct o 3,5mm jack konektoru. Opravdu nechápu, že výrobci mají stále tendenci do svých smartphonů implementovat audio konektor. Vedle portu a jacku pak najdete mřížku reproduktoru. Reproduktor nad displejem slouží jako sekundární kanál pro zvukový výstup. Poco také umístilo malou oznamovací LED, která se rozsvítí, když máte nepřečtenou zprávu.

Poco X3 má také certifikaci IP53, takže je odolný vůči stříkající vodě. Tuto část jsem ale pro jistotu netestoval. Mohlo by se stát, že bych mohl mít vadný testovací kus a malér by byl na světě.

Telefony Poco byly vždy specifické svou výkonností. Těchto vlastností se drží i Poco X3. Zařízení je tak vybaveno procesorem Snapdragon 732G, který oproti 730G nacházející se v Poxo X2, nabízí nárůst výkonu. Provádění náročných úkolů, jako je hraní graficky náročných her, jako je Call of Duty Mobile a Asphalt 8, byla hračka. I když sem tam se telefon trochu zahřál.

Díky téměř bezrámečkovému displeji a výkonnému hardwaru byl pro mě herní zážitek docela pohlcující. Zařízení se ale mírně zahřálo, zhruba po 40 minutách hraní CoD Mobile. Pokud rádi hrajete hry a máte stanovený rozpočet do 7 000 Kč, Poco X3 vás v tomto ohledu nezklame.

Spojení s velkou 6 000mAh baterií jsem se pak dostal na zhruba osm, někdy i devět hodin plného používání. Této výdrže jsem dosáhl v průběhu hraní her. Běžně jsem se pak dostal i na den a půl výdrže. Pokud tedy na svém zařízení nehrajete hry, můžete očekávat delší výdrž baterie. Úplné nabití baterie mi trvalo v průměru jednu hodinu a 40 minut.

Sice hraní her bylo skvělé, sem tam se telefon zapotil. Poco má ale dobrou pověst v oblasti aktualizací, které vydává velice rychle. Takže lze předpokládat, že různé chyby budou brzy opraveny.

Poco X3 běží na MIUI 12, který je samozřejmě postaven na operačním systému Android 10. Tady bych se trochu pozastavil. Když je tak vybavené zařízení levné, vždy se musí nízká cena negativně projevit. Buď vnucenou reklamou, která v tomto případě díkybohu není, nebo tzv. bloatwarem. To jsou předinstalované aplikace třetích stran, kterých není zrovna málo. Trochu mě iritovala aplikace GetApps, která mě spamovala častými oznámeními. Naštěstí bylo možné aplikaci odstranit.

Operační paměť s kapacitou 8 GB mi byla plně dostačující. Reproduktory jsou hlasité a čisté, a pokud na svém telefonu posloucháte velké množství obsahu, duální stereofonní reproduktory rozhodně zaujmou.

Poco X3 má boční skener otisků prstů, který je snadno dosažitelný i pro menší ruce. Telefon rychle detekovat a odemyká. Jako alternativa je zde odemykání obličejem. Samozřejmě ale nefunguje, když na sobě máte masku.

X3 je vybaven čtyřmi zadními fotoaparáty. Konkrétně nabízí hlavní 64megapixelový senzor Sony IMX682. Podporu 4K nahrávání videa při 60 snímcích za sekundu zde budete těžko hledat. Ta se totiž nachází jen na modelu X2 se senzorem IMX686. Mezi další tři fotoaparáty ale patří 13megapixelový 119stupňový ultraširokoúhlý objektiv, 2megapixelový hloubkový senzor a 2megapixelový makro objektiv.

Drobného vylepšení dozrála i aplikace Fotoaparát, která je ale na můj vkus stále složitá. Mám rád lehkost a jednoduchost. Nebaví mě tedy chodit do několika různých nastavení. Nachází se tu ale řada fajn režimů, například Foto, Video, Portrét a Více. Možnost Více obsahuje režimy Pro, Clone, Časosběr, Vlog atd.

Hlavní foťák poskytuje relativně ostré a barevně přesné výsledky s dobře exponovanými světly a stíny denního světla. Také dynamický rozsah je docela dobrý. Při slabém osvětlení se noční režim snaží vylepšit dynamický rozsah a podat ty nejlepší možné detaily. Ne vždy ale byl noční režim perfektní, spíše byl zázrak, když se povedla pěkná fotografie. Na druhou stranu se stále pohybujeme v hranici 7 000 Kč, takže v tomto ohledu fakt nelze čekat zázraky.

13megapixelový ultraširoký fotoaparát vítám. Obrázky nabízejí docela slušné množství detailů, i když zjevně nejsou tak dobré jako u primárního foťáku. Teplota barev je také stejná jako u hlavního objektivu. U 2megapixelové makrokamery si musíte zvyknout na správné zaostření, abyste získali slušné výsledky, které jinak nejsou tak skvělé.

Pro selfie snímky je tu připraven přední 20megapixelový fotoaparát a pro mě jde o jeden z nejlepších selfie foťáků v cenovém rozpětí. Lepší mi snad přišel už jen Realme 7 Pro. Foťák vytváří detailní a barevně přesná selfie bez výrazného vyhlazení pleti. Samozřejmě deaktivujte režim krásy, pokud chcete získat opravdové výsledky.

Přicházíme k hlavní otázce – měli byste si koupit Poco X3? Je Poco X3 nejlepší volbou ve své cenové kategorii?

Určitě mohu telefon doporučit tomu, kdo chce maximální cenu za maximálně nízkou cenu. Procesor Snapdragon 732G, 8 GB RAM a 6 000 mAh akumulátor s rychlým 33W nabíjením jsou skvělé hardwarové parametry. Přidejte k tomu displej s vysokou obnovovací frekvencí a máte vyhráno.

Jedinou vadou na kráse je hmotnost. Konkrétně v kapse telefon působí jako menší cihla. Na druhou stranu se ale telefon drží opravdu dobře. Není moc telefonů, které při 225 gramech a tloušťce 10,1 mm lze pohodlně držet. Pokud všeobecně chcete výkonné zařízení za nízkou cenu a s dobrou výdrží na jedno nabití, pak je Poco X3 dobrou volbou. Musím ale doporučit podívat se také na Realme 7 Pro.

