Předplatné Google Play Pass přichází do Česka, stojí 139 Kč měsíčně

V současnosti se snaží mnoho společností nalákat uživatele na předplatné nějaké služby, aby průběžně utráceli menší částky. Dnes se nejvíce daří cloudovým úložištím a streamování hudby a filmů. Předplatné najdeme i u aplikací a her pro mobilní telefony. Google před nějakým časem představil Google Play Pass. Po více než jednom roce se služba dostává i do České republiky.

Google Play Pass

Ve své podstatě můžete za jeden měsíční poplatek získat přístup ke stovkám aplikací a her, které jsou běžně dostupné za větší poplatek. Pakliže máte v oblibě hrát nejlepší tituly na svém smartphonu, možná vás vyjde levněji si pořídit Google Play Pass. Vše záleží na tom, jak moc utrácíte a jestli se vám vyplatí si měsíčně platit menší poplatek a mít přístup k větší nabídce.

V rámci Google Play Pass se nabízí tituly bez reklam, nutnosti nákupů v aplikaci a plateb předem. Google láká české uživatele na tituly jako Sonic the Hedgehog, Monument Valley, Terraria a Star Wars: Knights of the Old Republic, Levelhead, Samorost 3, SAMURAI II: VENGEANCE, This War of Mine a Teslagrad. Nejde jen o hry. Nabízí se i aplikace jako Photo Studio Pro.

Součástí Play Pass pak budou mimo jiné také dva tituly od světově oceňovaného českého herního studia Amanita Design, již zmiňovaný Samorost 3 a Chuchel. „Pro hráče má Play Pass velkou hodnotu v tom, že jim za jednu platbu nabízí přístup k ucelené sbírce kvalitních her, o kterých by se jinak možná vůbec nedozvěděli, a pomáhá jim tak objevovat novinky i časem prověřené klasiky,“ komentuje novinku Jakub Dvorský, zakladatel vývojářské společnosti Amanita Design.

Všechny aplikaci a hry zařazené do Google Play Pass jsou označeny ikonou, viz níže. Základní měsíční cena byla stanovena na 139 Kč. Roční předplatné vyjde na 849 Kč. Google Play Pass lze sdílet v rámci rodiny, kam můžete přizvat až pět dalších členů.

