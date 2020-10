Zdroj: MacRumors

Analytik Ross Young sdílel řadu informací ohledně připravovaného iPhone 13, který bude nástupcem nadcházející řady iPhone 12. Předpokládá se, že iPhone 13 nabídne stejné modely, které Apple chystá u letošní řady. Dočkat bychom se tak příští rok měli jednoho 6,7palcového modelu Pro Max, jednoho 6,1palcobého modelu Pro, jednoho 6,1palcového modelu a jednoho 5,4palcového modelu s přídavkem Mini. Z toho tedy vyplývá, že zařízení neprojdou významnými designovými změnami.

iPhone 13 s kompletní podporou 5G

U telefonů se předpokládá integrovaná dotyková technologie od BOE Technology a LG Display, tito výrobci pokryjí dodávky displejů pro 6,1palcový iPhone 13 a 13 Pro. Společnost Samsung naopak dodá technologii Y-Octa pro všechny telefony.

Young tvrdí, že nejdůležitějším vývojem u modelů iPhone 13 Pro bude přijetí displejů ProMotion podporujících 120 Hz s proměnlivou obnovovací frekvencí. Znamená to tedy, že bychom se letos 120Hz displejů neměli dočkat, v příštím roce ano.

Příští modely nabídnou stejné fotoaparáty jako iPhone 12 Pro Max, zatímco velikost senzorů u obou modelů Pro se zvýší. Znamená to tedy, že u všech modelů dojde k významnému zlepšení fotoaparátů. Spekuluje se také o tom, že by LiDAR skener mohl dorazit i na jiné modely než Pro. Celá řada iPhone 13 by pak měla získat plnou podporu 5G konektivity.

Analytik ale zveřejnil také informace o nadcházející třetí generaci iPhone SE. Té se totiž příští rok nedočkáme, nová generace dorazí v průběhu roku 2022. Očekává se, že iPhone SE 3 nabídne 6,1palcový LCD displej, Touch ID, sub-6GHz 5G a stejné fotoaparáty jako iPhone 11 se stejným designem.

Zdroj: macrumors.com



Domů » Články » iPhone 13 nabídne 120Hz displej, iPhone SE 3 dorazí o rok později

reklama reklama