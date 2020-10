Asus oficiálně oznámil svůj první ZenGimbal

Zdroj: Tmall.com

Tchajwanská společnost Asus konečně zařazuje svůj první gimbal do oficiálního prodeje. Ačkoliv výrobce nedal novince příliš mnoho prostoru, tak rozhodně si zaslouží zmínku díky široké škále využití a celkem přijatelné cenovce. Stabilizační zařízení pro eliminaci otřesů během natáčení či fotografování již dříve stihlo získat několik významných ocenění. Případní zájemci se tedy mohou začít dívat v obchodech po ZenGimbal.

Pro milovníky fotografování

Zařízení není určeno výhradně pro telefony z dílny Asusu. Do tohoto gimbalu nasadíte cokoliv s maximálním rozměrem 180 x 86 mm a hmotností do 260 gramů včetně GoPro kamery, pokud odpovídá potřebným parametrům. Speciální konstrukce dokonce dovoluje složení do kapsy, což bylo ohodnoceno třemi významnými oceněními od Good Design Award, Red Dot Design Award a iF Design Award.

Uvnitř se nachází článek baterie s kapacitou 3 050 mAh, který slibuje výdrž až 10 hodin při jediném nabití. Uživatelé mají možnost využít nespočet režimů a mohou například natáčet 360° videa nebo pořizovat panoramatické fotografie v úhlu 180°. Jasnější představu o všech funkcích dává zveřejněné video přímo od Asusu. Nakonec musíme zmínit cenu 1 099 čínských jüanů a po přepočtu se dostáváme na přijatelných 3 755 Kč.

