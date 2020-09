Sledujte již dnes Apple keynote živě na Youtube

Zdroj: Apple.com

Minulé úterý zaslal Apple všem pozvánky na první podzimní keynote, která nese slogan „Time Flies“. Tato akce se koná již dnes v podvečer našeho času a vy ji můžete sledovat také na YouTube kanálu této společnosti. Očekává se, že Apple představí novou generaci chytrých hodinek a také tablety iPad.

Dnes od 19:00 na kanálu YouTube

Není to tak dlouho, co bylo možné keynote Applu sledovat jen na zařízeních této firmy či přes speciální odkaz na stream. To je dnes již naštěstí minulostí a vy si můžete již nyní zapnout upozornění na keynote přímo na YouTube, kde pak v 19:00 začne samotná akce. Sledovat však půjde i přes web Applu.

Keynote bude pravděpodobně opět předtočená vzhledem k situace kolem koronaviru, tedy stejně jako v případě WWDC. Očekává se představení Apple Watch Series 6, levnějších Apple Watch SE, nového iPadu 8, nového iPadu Air 4 a nakonec také balíku předplatného Apple One. Nové iPhony řady 12 dle spekulací máme čekat až v říjnu.

