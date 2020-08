Apple One může mít o službu navíc

Zdroj: Dotekomanie.cz

Již v minulosti se na internetu objevily zprávy o plánovaném novém předplatném Apple One. Mělo se jednat o jakousi kombinaci všech stávajících služeb, jako je Apple TV, Apple Music a Apple Arcade. Zdá se ale, že společnost pracuje na zcela novém plánu.

Apple One nabídne fitness službu

Konkrétně americká společnost pracuje na virtuálních fitness třídách, které by konkurovaly nabídkám Nike a Pelotonu prostřednictvím aplikace pro iPhone, iPad a Apple TV. Současné kódové označení zní Seymour. Předplatné by bylo k dispozici jako součást vyššího balíčku s dalšími službami.

Apple by měl údajně (podle Bloombergu) nabídnout třídy, které by konkurovaly Nike Class Pass a Peletonu. Apple Class Passu bude mít blíže k aerobiku, józe a další. Tato služba by pro Apple měla smysl, neboť produkty jako Watch a iPhone jsou velmi využívány pro sportovní aktivity. Kromě toho by se Apple Music hodilo tím, že by uživatelům poskytovalo tréninkové melodie, zatímco byste vše mohli sledovat na Apple TV.

