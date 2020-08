iPad Air 4. generace dorazí s designem Pro

Zdroj: PhoneArena

Začátek podzimu se pomalu a jistě blíží a s ním také první spekulace o příchodu nových zařízení (iPad Air, iPhone 12 atd.). iPad patří mezi produkty, o kterých poslední dobou píšeme nejvíce – i přesto, že se Apple snaží vše držet pod pokličkou a v tichosti. Díky však leakerům a dalším lidem máme vždy po ruce řadu úniků, které nám pomohou udělat si představu o budoucím zařízení.

iPad Air 4. generace nabídne řadu vylepšení

Naše zraky nyní směřují na iPad Air 4. generace. Podle leakera Komiya nabídne design iPadu Pro 3. a 4. generace. Lze tedy počítat například s ostřejšími hrany nebo také s technologií Face ID. Leaker ve svém twitterovém příspěvku uvedl hned několik zásadních informací iPadu Air.

Přítomný bude 11palcový Liquid Retina displej, USB-C, čtveřice reproduktorů a srdcem tabletu se stane procesor A14. V prodeji by měly být následující varianty – 128, 256 a 512 GB. Zadní strana iPadu bude vybavena jedním fotoaparátem – pravděpodobně by mělo jít o ultraširokoúhlý fotoaparát. Na trh by se novinka měla podívat už v březnu příštího roku.

Kromě toho bude iPad Air 4. generace podporovat Apple Pencil 1. a 2. generace, Magic Keyboard a Smart Keyboard Folio. Počáteční cena by měla být 649 dolarů (cca 15 000 Kč bez DPH).

