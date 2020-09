Sony uvažuje o získání licence na dodávky fotosenzorů pro Huawei

Zdroj: Dotekomanie.cz

Nedávný zákaz ze strany USA omezil společnosti Huawei nejen dodávky procesorů od TSMC. Dotklo se to také displejů od Samsungu, a také senzorů pro fotoaparáty v telefonech. Ty totiž u většiny modelů včetně vrcholové řady P40 pochází od Sony. Tato japonská společnost nyní uvažuje o získání licence pro pokračování dodávek.

Sony je hlavní dodavatel fotosenzorů pro sérii Huawei P

Huawei údajně od Sony každý rok odebírá senzory pro fotoaparáty do mobilů za částku v hodnotách miliard dolarů. Pro Sony je to tak velký byznys, o který nyní přišlo. Od 15. září již nemůže kvůli platnosti zákazu ze strany USA dodávat společnosti Huawei nic, co alespoň částečně používá americké technologie. Pod ty spadají jakékoli polovodiče vyrobené pomocí zařízení nebo designového softwaru vyrobeného v USA.

Japonská společnost nyní zvažuje podat žádost, díky které by mohli senzory pro foťáky v mobilech dodávat. Takovou licenci již dnes má například Microsoft, který díky tomu může dodávat Huawei operační systém Windows. Získání licence by byla nejen velká výhra pro Sony, ale také pro Huawei. Ten totiž jinak musí řešit, kdo mu bude vyrábět fotosenzory do řady P50 a dalších.

