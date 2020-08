Samsung Galaxy S20 Fan Edition přijde se 120Hz displejem [aktualizováno]

Zdroj: Samsung.com

Aktualizováno 3. 8.

Již jsme zde měli několik úniků kolem nadcházející novinky Samsung Galaxy S20 Fan Edition a v podstatě známe, jaké specifikace očekávat. Rozhodně se nebude jednat o nějak slabý model, ale netušili jsme, jak moc bude podobný k původním modelům Samsung Galaxy S20. Díky Evanu Blassovi se ale dozvídáme, jak bude Samsung Galaxy S20 Fan Edition vypadat. Na renderu níže jde vidět, že novinka nebude mít zahnutý displej. S největší pravděpodobností bude k dispozici plochý displej a viditelnými rámečky. Lze si také všimnout, že otvor v displeji pro přední kameru je malý, odhaduje se, že má pouze 3,3 mm.

Aktualizováno 16. 7.

Minulý týden jsme vám přinesli informace o chystané novince Galaxy S20 Fan Edition, která by měla nahradit model Galaxy S10 Lite. Původně se spekulovalo, že by měl displej podporovat jen 60Hz obnovovací frekvenci, ale nové informace naznačují, že se dočkáme 120Hz Full HD panelu. Sice by mělo dojít na použití Snapdragonu 865, ale asi nakonec nebude dostupná podpora 5G sítí. K dispozici bude 6 GB operační paměti. Zdroje naznačují, že novinka bude disponovat certifikací IP68, díky které nebude vadit prach ani voda. K představení by mělo dojít v poslední čtvrtině tohoto roku.

Původní článek 11. 7.

Model Galaxy S10 Lite se může začít obávat o svoji pozici v produktové nabídce společnosti Samsung, protože na veřejnost unikají čerstvé informace týkající se jeho přímého nástupce. Mobilní novinka by měla nést název Galaxy S20 FE (Fan Edition), ale to nemusí platit pro všechny mobilní trhy. První prvky výbavy naznačují mírný posun kupředu po všech stranách. Jihokorejský výrobce prozatím nezveřejnil jedinou zmínku o tomto telefonu.

Lite ztrácí význam

Podle všech indicií má zařízení disponovat Super AMOLED displejem s FullHD rozlišením a 60Hz obnovovací frekvencí. Přesná úhlopříčka displeje není zatím upřesněna. U hardwarové stránky původně plánovali nasadit Snapdragon 855, ale nakonec údajně padla volba na výkonnější Snapdragon 865 od Qualcommu podporující síťovou technologii 5G. Avšak kvůli licenčnímu poplatku nebude aktivní v místech, kde je nedostatečné pokrytí – například trh v Indii.

Zadní část nepochybně ponese několik objektivů fotoaparátu a prvním potvrzeným je hlavní 50MPx snímač ISOCELL GN1, který by mohla doprovodit stejná technologie Super Steady OIS pro vylepšení záznamů jako u Galaxy S10 Lite. Ačkoliv poslední generace byla uvedena teprve začátkem ledna tohoto roku, tak Galaxy S20 FE chtějí poprvé světu ukázat v měsíci září nebo října. Nakonec prodej lze očekávat na konci letošního roku.

