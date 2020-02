První dojmy z Galaxy S20 a S20+ [video]

Je tu začátek roku 2020 a ten nám přináší nové top modely od Samsungu, sérii Galaxy S20. My jsme měli možnost se podívat na všechny tři nové telefony v předstihu v Mnichově a tak si je pojďme představit. V tomto článku se podíváme na dva menší a levnější.

Samsung Galaxy S20

Nejmenší model Galaxy S20 volně navazuje na loňský S10e a na fotkách je to ten růžový. Model S20+ je pak ten modrý. Základní „es-dvacítka“ nabízí displej s úhlopříčkou 6,2 palce. Čtečku otisků má ale už v displeji.

Dynamic AMOLED podporuje 120 Hz, díky čemuž působí displej velmi plynule. Zobrazovací panel trochu narostl do výšky, má poměr stran 20:9 a u obou modelů stejné rozlišení 3200 x 1440 pixelů. Na displej je radost pohledět a jako pozitivní považuji méně výrazné zaoblení.

Bixby tlačítko je pryč, stejně tak 3,5mm jack pro připojení sluchátek. To loňská S10 ještě měla jako jeden z posledních top modelů. Ihned po uchopení mě překvapilo, jak jsou obě nové Galaxy S20 lehké a tenké. Do ruky padnou dobře, jen jsou to zkrátka velké telefony. Jediná škoda, že základní S20 už není tak kompaktní jako S10e.

Samsung Galaxy S20+

Větší S20+ nabízí 6,7 palcový displej. Průstřel je oproti předchůdcům uprostřed a je o něco menší, stejně jako rámečky. Ty mají být o 30 procent užší. Jen je škoda, že spodní rámeček je stále větší než ten horní a není to tak symetrické. Menší model bude dostupný v modré, růžové a šedé. S20+ pak nabídne stejné barvy, jen místo růžové bude k dispozici černá.

Stejně jako u modelu Note 10 ve stříbrné odrážejí světlé barvy světlo tak, že se líbivě láme na duhu. Nejlépe to asi ukážou obrázky v článku. Dokázal bych si však představit i více barevných variant, třeba se jich v budoucnu ještě dočkáme.

Inovovaný fotoaparát

Největší inovací prošel rozhodně fotoaparát. Na zádech ve čtvercovém modulu nalezneme klasickou sestavu fotoaparátů – hlavní širokoúhlý, ultraširokoúhlý a teleobjektiv. Galaxy S20+ má navíc ještě jeden ToF senzor pro snímání hloubky.

Teleobjektiv nabízí trojnásobné přiblížení bez ztráty kvality a digitální zoom umožní až 30násobné. Toto maximální přiblížení už ale bohužel není z prvních dojmů moc kvalitní. Vylepšení se dočkal také noční režim, který kombinuje při focení až třicet snímků. Ten ale vyzkoušíme až v recenzi.

Jako první telefon umí S20 natáčet v rozlišení 8K. K čemu je to dobré? Tak například můžete při přehrávání udělat snímek z videa a stále bude mít 33 MPx. Super Steady stabilizace má poskytnout zase o kousek stabilnější záběry.

Novinkou je také funkce Single Take. Během ní telefon několik sekund snímá okolí a pak vám umělá inteligence vybere nejlepší fotky ze všech foťáků na zádech a vytvoří také různé efekty. Tato funkce mi nepřijde příliš zajímavá, rád si při focení počkám sám na správný okamžik.

Systémem je Android ve verzi 10 s nadstavbou One UI 2. Čtečka otisků prstů je stále ultrazvuková v displeji a zde se pravděpodobně nic nezměnilo. Baterie nabízí kapacitu 4000 nebo 4500 mAh u většího modelu.

Uvnitř tepe nejnovější Exynos 990 doplněný o 8 GB operační paměti a úložiště o kapacitě 128 GB. To lze stále rozšířit paměťovými karty microSD. Tato jedna jediná varianta pak bude stát 23 tisíc, případně 26 tisíc korun u většího modelu Galaxy S20+.

Prodej u nás bude zahájen 13. března a my se na nové Galaxy S20 moc těšíme. Předobjednat si je můžete ode dneška přičemž k většímu modelu dostanete jako bonus Galaxy Buds+. Později na český trh dorazí i 5G verze S20+. Jak se líbí vám?

Přehled českých cen

Samsung Galaxy S20 (8 GB/128 GB) – 22 990 Kč

Samsung Galaxy S20+ (8 GB/128 GB) – 25 990 Kč

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (12 GB/128 GB) – 34 990 Kč

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (16 GB/512 GB) – 39 990 Kč



