NeoGeo Mini – zavzpomínejte na hry z 90. let

Společnost Xiaomi prostřednictvím vlastní crowdfundingové stránky YouPin spouští kampaň k mezinárodní verzi herní konzole s názvem NeoGeo Mini, která v domácím prostředí debutovala už během března tohoto roku. Zařízení pochází od populární firmy SNK Corporation z Japonska. Ta byla začátkem 90. let zaměřena na herní automaty a navíc jako první přišla s funkcí ukládání pozic ve hře do externího disku.

Retro nikdy neomrzí

Krabička o rozměrech 108 x 135 x 162 mm váží 390 gramů a hráčům nabízí 3,5palcovou LCD obrazovku v poměru stran 4:3 s ovládacími tlačítky a joystickem. Pokud zrovna nikam necestujete, tak nechybí ani možnost připojení k televizoru přes mini HDMI port. Napájení probíhá přes přítomné USB typu C, přičemž alespoň kabel je součástí prodejního balení.

Dále máte k dispozici dva klasické ovladače, stereofonní reproduktory nebo 3,5mm jack pro připojení sluchátek. Uvnitř vás dohromady čeká 40 předinstalovaných her. Za zmínku například stojí známé hry The King of Fighters, Legend of Hungry Wolf a Metal Slug.

Závěrem můžeme dodat prodejní cenovku, kterou ponechali na původní hranici, a to 699 čínských jüanů (tj. cca 2 236 Kč).

