Tesla možná chystá chytré hodinky

Společnost Tesla Motors je známá především díky svým elektrickým autům a také zakladateli Elonu Muskovi, který například založil SpaceX. Kromě aut a raket jsme se dočkali produktů jako plamenomet nebo powerbanka. V podstatě se jednalo spíše jen o doplňkové předměty, i tak byly vyprodány během chvíle. Nyní se ale zřejmě chystají chytré hodinky, které by mohly být nějak zapojeny do ekosystému kolem elektrických aut.

Tesla hodinky?

O možném představení chytrých hodinek se jen spekuluje a vše vychází z jednoduchého dokumentu, který podala u FCC společnost Xplora Technologies. Ta pochází z Norska a soustřeďuje se zejména na dětské chytré hodinky s pokročilými funkcemi, zejména s ohledem na rodičovskou kontrolu.

V samotném dokumentu není konkrétně zmíněn nějaký produkt, ale je zde uvedena společnost Tesla Motors Inc. Vzhledem k samotné podstatě přihlášky je docela možné, že se chystá produkt, který bude k dispozici na trhu v USA. Asi se skutečně dočkáme chytrých hodinek, které budou specificky svázány s auty Tesla a bude možné je třeba ovládat nebo kontrolovat.

Tesla Motors se také může zajímat i samotnou společnost Xplora Technologies a začlenit jejich technologie do svého portfólia. Otázkou je, co Tesla vlastně zamýšlí. Trh s chytrými hodinkami je velmi konkurenceschopný a prakticky zde není jen jedna dominantní značka. Vstup Tesly by tak byl poněkud náročný, ale třeba hodinky budou určeny jen jako doplněk k autům.

