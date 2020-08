Google omezí v Androidu 11 výběr aplikace na focení

Grafika: Dotekomanie.cz

Android 11 bude co nevidět k dispozici ve stabilní verzi. V tuto chvíli majitelé vybraných telefonů mohou testovat poslední veřejnou beta verzi, která obsahuje mnoho zajímavých novinek a změn. Některé z nich jsou určeny jen pro vývojáře, takže si budeme muset počkat, až si najdou využití a rozšíří se. Web AndroidPolice došel na zajímavou novinku, respektive restrikci.

Jen jedna aplikace na focení

Do Androidu 10 jste si mohli nainstalovat jakoukoliv alternativní aplikaci na focení a následně ji ve správný okamžik použít nebo nastavit jako výchozí. Například když jste zmáčkli vypínací tlačítko dvakrát za sebou, objevila se nabídka s výběrem dostupných aplikací. Zde bylo možné si třeba napevno nastavit Open Cameru jako hlavní pro focení.

Toto chování již není k dispozici v Androidu 11. Google provedl změny, kdy se použije nativní aplikace. Nabídka s výběrem nebude standardně k dispozici. Pokud vývojář bude chtít nabídnout takovou možnost, bude ji muset implementovat do své aplikace. To bude obnášet dost práce pro vývojáře, jelikož do svého kódu budou muset zahrnout povolené aplikace pro focení.

Pokud vývojáři neupraví své aplikace, vždy se použije systémová, tedy výchozí. Bude tedy jedno, kolik jich máte nainstalovaných ve svém smartphonu. Dá se tedy očekávat, že bude nějakou dobu trvat, než se aplikace přizpůsobí, nebo neimplementují vlastní řešení, jak pořizovat snímky. Případně se budou muset spokojit jen s tím, že uživatelé použijí jen základní aplikaci na focení.

