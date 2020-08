Google dá asi přednost službě Meet před Duo

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google a komunikační služby jsou jedno velké téma. Za několik posledních let jsme se dočkali mnoha novinek a ukončení. Jakoby společnost měla problém se držet jedné služby a rozvíjet ji. Například do propadliště dějin zamířila platforma Allo. Původní Hangouts se změnil na Hangouts Chat a Hangouts Meet, přičemž nedávno došlo k přejmenování. Nyní zde máme další střípky informací, co vlastně očekávat v budoucnu.

Služby Google Chat a Google Meet jsou určeny pro placené účty G Suite, ale nedávno jsme se dočkali zpřístupnění Meet pro všechny uživatele. Jednalo se o poměrně netradiční rozhodnutí, když na smartphonech s Androidem Google propaguje službu Duo pro videohovory. Jinak řečeno, Google aktuálně vyvíjí dvě platformy nabízející podobný systém komunikace.

Web 9to5google získal informace, že v Googlu aktuálně existuje projekt Duet (Duo a Meet), který má za cíl spojit tyto dvě služby v jednu výslednou. Není jasné, jestli dojde k ukončení Duo ve prospěch Meet, nebo se Duo bude vyvíjet do takové podoby Meet, že mezi nimi nebude rozdíl. Zdroj obeznámený s celou situací uvádí, že změna u těchto služeb nebude nějak rychlá. Údajně existuje plán, v rámci kterého se mají změny udát v horizontu dvou let.

Google se již stihl vyjádřit k těmto informacím s tím, že stále pokračuje ve vývoji Duo a plánuje nové funkce a možnosti. Zatím tedy nepotvrzuje ukončení nebo nějaké spojení. Bylo by ale logické, kdyby měl jen jednu službu, které se bude naplno věnovat, než aby se staral o dvě velmi podobné. Navíc Google Meet je pro firmy placené, takže dává větší smysl se věnovat jen této komunikační platformě.

Jedná se zatím o rané informace a může se cokoliv změnit, i časový plán. V tuto chvíli můžeme očekávat změny z Hangouts a Google Chat, kdy druhá jmenovaná má nahradit původní službu. Ostatně už nyní se objevuje možnost používat Google Chat i u neplatících uživatelů.

