Apple chystá výrobu dalších vlastních čipů

Není žádným tajemstvím, že se Apple usilovně snaží stát více nezávislou společností. Pomalu a jistě si začíná klíčové komponenty navrhovat a vyrábět sám. V posledních dnech vyplynulo na povrch, že se společnost chystá založit novou kancelář s cílem nahradit komponenty, které získává od Broadcomu a Skyworks.

Apple chce odříznout Broadcom a Skyworks

Nová kancelář a nový tým se budou zaměřovat na bezdrátová rádia, vysokofrekvenční integrované obvody a bezdrátový systém, včetně Bluetooth a Wi-Fi. SoC řady A a M, které obsahují CPU a GPU pro iPhone a Mac od Applu, měly v posledním roce velkou pozornost. Ovšem uvnitř čipů je spousta dalších čipů, které se starají o věci, jako je správa napájení, připojení USB, bezdrátové nabíjení a podobně. A právě Broadcom a Skyworks dodávají významnou část obvodů. Tyto součástky by si rád Apple v blízké budoucnosti začal vyrábět zcela sám.

iPhone v současnosti používá čip, který vyrábí Qualcomm. Jedná se o 5G modemy, které si už brzy začne Apple vyrábět zcela sám. To, že se Apple snaží vyrábět více vlastních čipů, však nemusí být jen o uplatňování vyšší úrovně kontroly a hardwarové integrace: mohlo by to být také o lepší manipulaci s dodávkami dílů.

