Gionee M30 vypadá netradičně a nabízí pořádnou baterii

Společnost Gionee zažila v poslední době nelehké časy, ale stále představuje mobily. Tentokrát se snaží zaujmout modelem Gionee M30. Ten sice na první pohled vypadá jako odolný mobil, ale tím není, hlavní předností je úplně jiná vlastnost.

Powerbanka jako mobil?

Co se týče specifikací, nejedná se o slušně vybavený mobil. O výkon se zde stará procesor Helio P60 z roku 2018, který má k dispozici 8 GB operační paměti. Pro data poslouží 128GB úložiště s možností rozšíření o microSD kartu. Na zadní straně se nachází jen jeden foťák s 16 MPx, přední strana je vybavena 8MPx foťákem. Nechybí čtečka otisků prstů. Bohužel 6palcový displej nabízí jen HD+ rozlišení.

Zatím by se tedy nejednalo o nějak dobře vybavený mobil, ale samotná baterie má úctyhodnou kapacitu 10 000 mAh. Skoro by se dalo říci, že se jedná o powerbanku s „připlácnutým“ mobilem. Ostatně má funkci nabíjet další zařízení. Společnost ale nikde neuvádí, jak dlouho vydrží na jedno nabití, ale můžeme předpokládat, že se bude jednat o několik dnů.

Novinka má navíc ještě stereo reproduktory, což je rozhodně plus. Gionee prezentuje novinku jako luxusní zařízení, ale je to spíše jen dojem ze samotného designu. Cena není nějak přehnaná a Gionee M30 zapadne do nižší třídy.

Specifikace Gionee M30

displej: 6 palců, 720 × 1440 pixelů (HD+), LCD

procesor: MediaTek Helio P60

8GB RAM

úložiště: 128 GB + microSD

Dual SIM

Android 10

Foťáky: zadní – 16 MPx přední – 8 MPx

čtečka otisků prstů

3.5mm audio jack, stereo reproduktory

rozměry: 160,6 × 75,8 × 8,4 mm, 305 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, USB Type-C

baterie: 10000 mAh + 25W nabíjení

Gionee M30 má nastavenou cenu v Číně na 1399 juanů, což je v přepočtu přibližně 4 480 Kč. Pakliže se novinka dostane přes přeprodejce do Česka, cena by se mohla pohybovat kolem 5 800 Kč.

