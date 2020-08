Chrome 86 vám nemusí ukázat kompletní URL adresu [aktualizováno]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Aktualizováno 13. 8.

Na konci minulého měsíce jsme vás informovali o experimentu ve webovém prohlížeči Chrome, který umí schovat většinu URL adresy. V podstatě zůstane jen nejnotnější základ, jako doména prvního, druhého a třetího řádu. Pro kompletní zobrazení musíte kliknout do adresního řádku. Google nyní potvrzuje, že tato funkce se začne testovat v širším měřítku v Chromu 86 pro počítače.

Někteří uživatelé budou mít novinku automaticky aktivovanou, ostatní si ji budou moci zapnout přes experimentální možnosti v rámci chrome://flags, kde stačí aktivovat:

#omnibox-ui-reveal-steady-state-url-path-query-and-ref-on-hover

#omnibox-ui-sometimes-elide-to-registrable-domain

#omnibox-ui-hide-steady-state-url-path-query-and-ref-on-interaction

Samozřejmě půjde deaktivovat toto nastavení, pokud se vám objeví v Chromu. Google touto novinkou sleduje možnost zabránění podvodům, kdy se uživatelé nechají zmást URL adresou. Takto uvidí přímo název webu, který navštěvují.

Pokud experiment dopadne dobře, novinka se rozšíří i na verze pro mobilní telefony.

Původní článek 27. 7.

Chrome je poměrně populární webové prohlížeč, ale rozhodně není dokonalý. Stačí se podívat na internetu, kolik vtipů je kolem jeho spotřeby RAM a samotné náročnosti. Brzy se dočkáme značné úspory, aspoň v případě zátěže procesoru, což má souvislost i se spotřebou energie. Na noteboocích a mobilech to bude rozhodně vítaná novinka. Nová verze Chrome Beta 85 ještě nic takového neobsahuje, ale přichází se zajímavými novinkami.

Schování URL? Aspoň částečně

Chrome Beta ve verzi 85 se nyní dostává na všechna zařízení a přichází s poměrně zásadním vylepšením. Jak jsme vás informovali dříve, Chrome přechází na kompletní 64bitovou verzi, čehož si možná ani nevšimnete. Jsou zde náznaky lepšího výkonu a využíváním prostředků samotného zařízení.

Dost novinek se skrývá pod kapotou, jako například dokončování WebHID API, což se dá využít pro periferní zařízení pro ovládání. Zde se hlavně myslí herní ovladače, což se dá využít i webových her. U Web Bluetooth API přibylo několik vylepšení pro vývojáře (třeba nová metoda getDevices). Na počítačích došlo na vylepšení podpory pro dekódování AVIF u obrázků, případně jsou dostupné zkratky pro PWA aplikace (progresivní webové aplikace).

Na počítači je k dispozici u této verze také nová experimentální funkce, po jejíž aktivování dojde k částečnému odstranění URL adresy. Pakliže se nacházíte delší dobu na stránce s delší URL, tak se zkrátí jen na doménu druhého řádu. Po kliknutí do pole dojde k plnému zobrazení. K vyzkoušení novinky zadejte do adresního řádku chrome://flags a vyhledejte položku Omnibox UI Hide Steady-State URL Path, Query, and Ref On Interaction.

Zdroje: androidpolice.com, blog.chromium.org, theverge.com



