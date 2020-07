Zdroj: Dotekomanie.cz

Chystá se poměrně zásadní změna pro Chrome, kterou asi málokdo postřehne. Konkrétně se dočkáme 64bitové verze tohoto webového prohlížeče pro Android. Možná již nyní máte tuto variantu a ani jste si toho nevšimli. Stačí do adresního řádku zadat chrome://version.

64bitový Chrome

Už nějakou řadu let se na trh nedodávají mobilní telefony, které by obsahovaly 32bitové procesory. Dnes je základem všude 64-bit, ale to se netýká samotných aplikací. Google v tomto ohledu na nic nespěchá a v podstatě dává vývojářům volbu, jestli aplikace bude jen 32bitová.

Google i tak má stanovený termín, po kterém musí každá aplikace v Obchodě Play být 64bitová, nebo minimálně mít tuto variantu. Hranice byla nastavena na 1. srpna 2021. Chrome pro Android byl doposud jen 32bitový, ale již verze 85, která se nyní testuje, je 64bitová. Dokonce byste mohli mít na svém mobilu Chrome 84 v 64-bit verzi, ale jedná se o omezený test.

V podstatě si uživatel nemusí ani všimnout, že došlo k nějaké změně. Web AndroidPolice udělal testy, které ukazují, že 64bitová varianta je mírně výkonnější, respektive umí lépe využít hardware telefonu.

Zdroj: androidpolice.com



Domů » Články » Chrome pro Android bude konečně 64bitový

reklama reklama