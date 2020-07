Samsung přejmenuje svůj Galaxy Fold

Zdroj: Dailysabah.com

Jihokorejská společnost Samsung doposud prodává „jen“ dva skládací telefony. Mezi ně patří Galaxy Fold a Galaxy Z Flip. Nějakou dobu již víme, že firma pracuje na další generaci Fold, především díky leakerům, jako je Evan Blass, či uniklým maketám. Jak ale Samsung chystá zařízení označovat, bylo ještě před několika hodinami velkou otázkou.

Samsung chystá nové označení pro Galaxy Fold

Podle zahraničních serverů, konkrétně AndroidPolice a SamMobile, bude druhá generace Galaxy Fold označován a prodáván pod názvem Galaxy Z Fold 2. Je to zajímavé, že firma k takovému označení dospívá. Na druhou stranu nás tato informace vůbec nepřekvapila, neboť Samsung začátkem roku prozradil, že všechny skládací telefony budou používat označení Galaxy Z.

Osobně si myslím, že podobnost označení mezi Galaxy Z Flip a Galaxy Z Fold bude pro některé zákazníky dost matoucí. Na druhou stranu jde o dobrý krok, protože Samsung konsoliduje všechny své skládací telefony do jediné kategorie. Jak ale všichni z minulých let víme, Samsung nepatří zrovna mezi firmy, která by uměla jednoduše pojmenovávat své telefony.

