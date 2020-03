Zdroj: GizmoChina

Podle nejnovější zprávy bude třetí čtvrtletí patřit výhradně modelu Asus ROG Phone 3. Právě v tomto období jej firma hodlá uvést na trh. S největší pravděpodobností tento herní telefon dorazí s výkonným procesorem Snapdragon 865.

ROG Phone 3 možná dostane výkonnější procesor

V současné době je trh s mobilními telefony vnímán jako jedno z nejrychleji rostoucích odvětví. Nelze se tedy divit, že OEM výrobci chrlí jeden herní telefon za druhým. Jedna z nejznámějších značek na trhu je ROG od Asusu. Konkrétně řada ROG nabírá na velmi slušné popularitě.

Nastolenou cestu by ráda společnost následovala i u nové generace Phone 3. Ovšem bude to mít těžké, protože Asus ztratil zhruba 333 mil. amerických dolarů. Ztráty způsobila vnitřní rekonstrukce, kterou si firma musela projít. Na základě této situace se Asus rozhodl uspořádat zvláštní tiskovou konferenci, na které dojde k představení dvou nových produktů – ZenPhone 7 a Phone 3.

Oba smartphony by s největší pravděpodobností měly nabídnout podporu nejmodernějších 5G sítí. V důsledku probíhající epidemie Coronavirus bylo uvedení těchto modelů odloženo až na třetí čtvrtletí letošního roku. Tento časový rámec je ale pro firmu mnohem zajímavější. Na trh se totiž dostane také nový procesor Snapdragon 865 Plus, který by měl být mírně výkonnější. Pokud by šlo vše podle plánu, mohl by se ROG Phone 3 procesoru dočkat.

Zdroj: gizmochina.com



Domů » Články » ROG Phone 3 dorazí ve třetím čtvrtletí

reklama reklama