Seznam.cz aplikace se stanou základem i pro Honor mobily

Zdroj: Honor

Před týdnem jsme vás informovali, že aplikace od Seznam.cz se stanou základem na Huawei mobilech. Skoro by se dalo říci, že česká společnost nahradí Google, ale to by bylo odvážné tvrzení. Google není jen o aplikacích, nabízí hlavně obchod a také služby, které jsou pro vývojáře klíčové. I tak Seznam.cz může využít této mezery a nabídnout se jako alternativa pro některé aplikace nejen od Googlu. Bylo celkem jasné, že něco podobného se odehraje i u modelů od značky Honor, ale v této oblasti pracuje trochu samostatně. Až nyní jsme se dočkali oficiálního potvrzení.

Seznam.cz a Honor

Značka Honor, která spadá pod Huawei a trpí stejně na nedostupnost Google služeb a aplikací, se musí snažit, aby prodeje nešly dolů. Například jste si mohli všimnout aktuální marketingové kampaně na mobily Honor 9X Pro a Honor 9A. Právě tyto dvě novinky zamíří k zákazníkům s předinstalovanými aplikacemi Mapy.cz a Seznam.cz. Jde tedy o mapovou službu a webový prohlížeč, přičemž vyhledávání bude přednastaveno na Seznam.cz. Stejný scénář bude platit na všechny další představené smartphony.

„Mobilní zařízení Huawei a HONOR tvoří v České republice velkou část trhu. Jsme rádi, že se nám podařilo uzavřít vzájemnou spolupráci, která nám pomůže oslovit další uživatele s produkty Seznamu. Je to v souladu s naší mobilní strategií, která reaguje na fakt, že se konzumace zábavy i obsahu přesouvá stále více od desktopu k mobilním telefonům,“ odhaluje motivy uzavření spolupráce Matěj Hušek, ředitel divize Homepage a obsahových služeb Seznam.cz.

Seznam.cz se díky uzavření spolupráce s Huawei dostal v podstatě na dvě značky mobilů, které mají své jméno u zákazníků. Dle oficiálního vyjádření nebude na mobilech více předinstalovaných aplikací od české firmy. V případě zájmu budou moci uživatelé stáhnout další z AppGallery, kde již nyní lze najít poměrně slušnou nabídku českých titulů.

Honor například zmiňuje, že si uživatelé mohou stáhnout aplikace jako Windy, ČSFD.cz, ČD Můj vlak, Můj T-Mobile, Moje O2, Můj Vodafone, KB Mobilná banka, Youradio, Home Creddit CZ, Tipsport CZ, Můj Globus, Clubcard Tesco a další. Samozřejmě se jedná o zajímavou nabídku, ale uživatelé si budou muset zvyknout na to, že některé slavnější se nikdy nedostanou do alternativního obchodu AppGallery.

Zdroj: Tisková zpráva



Domů » Články » Seznam.cz aplikace se stanou základem i pro Honor mobily

reklama reklama