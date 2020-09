Chytré hodinky a sluchátka v jednom? Právě to si nyní můžete koupit! [sponzorovaný článek]

Když dnes jdete ven, obvykle si už neberete z elektroniky jen mobilní telefon. Běžnou součástí vašeho života se staly také chytré hodinky a bezdrátová sluchátka. Občas to ale může být trochu otravné myslet na tyto dvě zařízení a to nemluvíme o nutnosti obě zvlášť dobíjet. Dnes si ale představíme jeden produkt, který spojuje chytré hodinky a sluchátka do jednoho zařízení.

Dva v jednom jen za tisícovku

Tyto netradiční chytré hodinky mají velmi široký displej a to právě z důvodu integrace bezdrátových sluchátek v bocích. Sluchátka se v hodinkách samozřejmě nabíjí a pak je stačí vyndat a poslouchat hudbu přes Bluetooth 5.0. Hudbu pak můžete přehrávat až 6 hodin. Ovládat můžete sluchátka poklepáním na každé z nich, používat můžete i hlasové asistentky.

Toto zařízení 2 v 1 kupujte zde jen za 1001 Kč (sleva 56 %)

Plně dotykový displej má přitom úhlopříčku 1,4 palce a jedná se o IPS panel s rozlišením 240 x 240. Jistě potěší také voděodolnost nebo mnoho sportů pro sledování vašich aktivit. Samozřejmostí je monitorování srdečního tepu nebo vašeho spánku.

Na výběr máte celkem z pěti barev. Pásky jsou jak jinak než vyměnitelné. Na chytré hodinky se pak doručuje celá řada notifikací, včetně hovorů s vibracemi. Tak neváhejte a kupte si toho unikátní zařízení, dnes jen za 1001 Kč právě zde. Jedná se o slevu 56 %, takže ušetříte. Doprava je zdarma včetně duty free shipping.



Domů » Články » Chytré hodinky a sluchátka v jednom? Právě to si nyní můžete koupit! [sponzorovaný článek]

reklama reklama