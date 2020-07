Samsung Galaxy M31s se poodhaluje na renderech [aktualizováno]

Zdroj: Dailysabah.com

Aktualizováno 18. 7.

Po nějaké době zde máme další informace kolem chystané novinky Galaxy M31s. Vzhledem k tomu, že by se mělo jednat o sourozence modelu Galaxy M31 z února tohoto roku, tak několik změn v designu zde bude. V podstatě se potvrzuje přesunutí čtečky otisků prstů ze zadní strany pod samotný displej. Ten by měl být typu AMOLED a čtečka by asi bude optická. Kromě toho se ukazuje, že Samsung tentokrát zvolí díru v displeji pro přední kamerku.

Původní článek 18. 6.

Známý benchmark Geekbench se postaral o přiblížení nového modelu, na kterém v těchto dnech intenzivně pracuje společnost Samsung. Zařízení je sice momentálně vyvíjeno jen pod kódovým označením SM-M317F, ale v konečném výsledku bude představeno jako Galaxy M31s a vystřídá svého předchůdce z února letošního roku. Telefon by měl lehce převyšovat konkurenty v rámci střední třídy.

Žádné extra novinky

Zveřejněný výpis z provedeného testu odhaluje několik zásadních prvků ze seznamu specifikací, u kterých s největší pravděpodobností již nedojde ke změně. Výkonnostní stránku dostane pod kontrolu osmijádrový procesor Exynos 9611 z vlastní dílny, k němuž se váže grafický čip Mali-G72 MP3.

Dále můžeme dodat operační paměť RAM o velikosti 6 GB či operační systém Android 10 překrytý vlastním rozhraním One UI minimálně ve verzi 2.0. V kuloárech se ještě hovoří o 6 000mAh baterii pro zajištění maximálně dlouhé výdrže, dvojnásobně větším 128GB interním úložišti nebo čtyřech fotoaparátech, kde bude mít hlavní slovo 64MPx senzor ISOCELL Bright GW1. Ostatní senzory mohou být ultraširokým, makro a hloubkovým snímačem.

Co by si měl převzít z předchozí generace, tak to je Super AMOLED displej s decentním otvorem pro selfie kamerku, čtečku otisků prstů, technologii rychlého nabíjení, šuplík pro dvě SIM karty, port typu USB-C a 3,5mm sluchátkový jack. Oficiální odhalení má proběhnout do konce letošního roku.

