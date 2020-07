Představujeme vám novou funkci Wondershare – přesun WhatsApp Business [sponzorovaný článek]

Wondershare MobileTrans je všestranná aplikace pro stolní počítače, která pomáhá více než 50 milionům uživatelům přenášet data z jednoho telefonu do druhého, přenášet WhatsApp a dalších sociálních sítí a také obnovovat data z cloudových záloh. Přesunete tak vše jediným kliknutím snadno a rychle. Výhodou je široká podpora zařízení a přesun také mezi platformy, jako je iOS a Android.

Nová funkce přesun WhatsApp Business zcela zdarma pro nynější předplatitele

Wondershare MobileTrans je opravdu výkonný nástroj, který nabízí celou řadu funkcí. Vývojáři na tomto software ale stále pracují a nyní přináší novinku. Tou je možnost přesunout vaše data včetně chatů z aplikace WhatsApp Business mezi iOS a Androidem. To totiž jinak, než pomocí tohoto nástroje standardně není možné.

Když si koupíte nový telefon, můžete narazit právě na tuto otázku: Jak mohu přenést svoji důležitou historii chatů WhatsApp Business na nový telefon? Díky nové funkce toto zvládnete opravdu snadno jedním kliknutím. Stačí si nainstalovat software Wondershare MobileTrans, připojit vaše telefony a kliknout na tlačítko pro přesun.

Mimo přesunu do nového telefonu ze starého můžete také váš WhatsApp Business lokálně zálohovat do svého počítače, což se určitě může hodit. Někdy příště pak není problém ho pak zase obnovit z počítače zpět do telefonu, pokud ho třeba ztratíte.

Jak přesunout kontakty z Androidu na iPhone? Také pomůže Wondershare!

Pokud si koupíte nový iPhone a dříve jste měli Android telefon, můžete nyní řešit problém s přesunem vašich kontaktů ze starého telefonu. K tomu máte možnost využít několik různých nástrojů a metod, kde každý nabízí určitého výhody a nevýhody.

První metodou je využít při nastavování iPhonu využít nativní řešení. Na Androidu si stáhnete aplikaci Move to iOS a připojíte se na stejnou Wifi. Poté zadáte kód z iPhonu na Androidu a kontakty by se měly přesunout. Nevýhodou jsou možné problémy s kompatibilitou nebo fakt, že toto lze provést jen při nastavování nového iPhonu.

Využijte Wondershare MobileTrans

Využít pro pohodlný přesun kontaktů kdykoliv můžete software Wondershare MobileTrans, který zvládne vše bez jakýkoliv problémů s kompatibilitou. Nástroj navíc funguje jak na PC s Windows, tak na Macu.

Kromě kontaktů můžete také přesunout fotky, videa, hudbu, protokol volání, zprávy a další. Prvním krokem k tomuto jednoduchému přesunu bude stažení tohoto nástroje zde. Pro Mac pak na tomto odkazu.

Po instalaci připojíte oba vaše telefony a zvolíte požadovanou možnost. Software je přizpůsoben pro každého, a tak se nemusíte bát komplikovaného rozhraní. Výhodou tohoto řešení je především fakt, že je to opravdu snadné.

Mezi další metody přesunu kontaktů z Androidu do iPhonu patří přes SIM kartu, kde ale máte velmi omezenou kapacitu. Můžete také využít Google účet a přes něj to importovat, ale i to je složitější proces. Nakonec poslední možností je iTunes, ale to je také velmi složité a časově náročné.

Kompletní podrobný návod včetně obrázků naleznete zde na tomto webu



Domů » Články » Představujeme vám novou funkci Wondershare – přesun WhatsApp Business [sponzorovaný článek]

reklama reklama