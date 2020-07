Levnější ohebný Samsung má dorazit na začátku příštího roku

Zdroj: Dotekomanie.cz

Ohebné telefony jsou v současné době drahá záležitost. Nejlevnější ohebný model od Samsungu je Galaxy Z Flip (recenze) s cenovkou 42 tisíc korun. Příští rok tak tento korejský výrobce plánuje představit dostupnější model, který by se podle nejnovějších zpráv mohl jmenovat Galaxy Fold Lite.

Galaxy Fold Lite na začátku příštího roku

Nový ohebný telefon s názvem Galaxy Fold Lite má dostat méně impresivní specifikace, ale za to má přijít s nižší cenou. Ta se má pohybovat kolem 1 320 000 korejských wonů, což je v přepočtu asi 26 tisíc Kč. To je rozhodně přijatelnější cenovka než 40 tisíc, ale stále to nebude pro každého.

Příchod Lite modelu ohebného telefonu má být pak úmyslně opožděn z důvodu zaměření primárně na řadu Note 20. Prodeje řady Galaxy S20 totiž nebyly kvůli pandemii koronaviru uspokojivé. Přesto kromě řady Note 20 vyhlížíme v srpnu také top model Galaxy Fold 2, který bude pravděpodobně cenově dražší než nejvyšší model Note 20.

