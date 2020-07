Jak nainstalovat iOS 14 Developer Beta [návod]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Apple na WWDC představil nový operační systém iOS 14, přičemž ve stejný den vydal také první vývojářskou beta verzi. Pokud si chcete novou beta verzi stáhnout na svůj iPhone, přinášíme pro vás podrobný návod, jak si iOS 14 stáhnout a nainstalovat.

Před instalací

Pro instalaci této beta verze systému iOS 14 budete pro jistotu potřebovat adaptér s Lightning konektorem a připojení k internetu. Podporované zařízení je pak samozřejmostí. Než budete pokračovat a pokusíte se aktualizovat své zařízení na nejnovější systém, musíte si nejprve zálohovat všechna data uložená v zařízení. Je to proto, abyste je neztratili v případném selhání aktualizačním procesu a měli možnost obnovit zařízení ze zálohy. Jestliže jste plátcem předplatného služby iCloud, je mnohem pohodlnější použít k zálohování právě tuto platformu.

Zálohu si ale samozřejmě můžete vytvořit i na svém počítači. Na počítačích se systémem Windows můžete iPhone a iPad zálohovat pomocí programu iTunes. Naopak na systému macOS Catalina nebo novější můžete použít Finder.

iOS 14 a instalace

Mějte na paměti, že tato první beta nemusí být zdaleka tak stabilní, jak můžete očekávat. Takže není příliš vhodná pro každodenní použití. Můžete mít ale štěstí a fungovat vám bude bez problémů. Ovšem i přesto nedoporučujeme vám tuto beta verzi instalovat do primárního zařízení. Server dotekomanie.cz také nezodpovídá za případné problémy, s nimiž se můžete během této aktualizace setkat, takže vždy postupujete na vlastní riziko.

Jestliže tedy opravdu chcete do svého zařízení instalovat iOS 14 beta 1, postupujte dle níže uvedeného návodu:

Na svém iPhonu či iPadu přejděte na stránku ZDE. Je nutné být registrovaný vývojář, což stojí 99 dolarů ročně, tj. cca 2 400 Kč. Tady si pomocí kategorií a tlačítka stáhnete příslušnou verzi. Pokud instalujete na iPhone, klepněte na iOS 14. Pokud na iPad, klepněte na iPadOS 14 verzi.

Jakmile na tlačítko klepnete, zobrazí se vám notifikace, kterou otevřete a klepněte na Povolit, a poté zavřít.

Následně přejděte do aplikace Nastavení -> Obecné -> Profily a zde rozklikněte stažený profil.

Poté klepněte vpravo nahoře na Instalovat, zadejte kód a potvrďte.

Po restartování opět přejděte do Nastavení -> Obecné -> Aktualizace softwaru a zde si operační systém stáhněte a instalaci potvrďte.

Pokud budete trpělivější a chcete ušetřit, stačí počkat zhruba dva týdny, kdy má Apple vydat první veřejnou beta verzi pro všechny zdarma.

To je skoro všechno. Úspěšně se vám podařilo získat a nainstalovat vývojářskou verzi iOS 14 či iPadOS 14 do vašeho zařízení. Přestože jsme se v tomto článku zaměřili výhradně na iPhone, můžete tímto způsobem nainstalovat také iPadOS 14. Proces je stejný, viz návod výše. Jak již bylo řečeno v úvodu článku, jedná se o první beta verzi systému iOS 14, takže je třeba počítat s určitými chybami. Osobně jsem si stáhl aktualizaci iPadOS 14 na iPad Air 2019 a zatím vše funguje bez výrazných problémů.



Jak nainstalovat iOS 14 Developer Beta [návod]

