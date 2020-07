Huawei Enjoy 20s bude asi největší z nové série

Zdroj: GSMArena

V poslední době se objevují spekulace a úniky kolem nové generace modelů Huawei Enjoy. Již se podařily zachytit informace o modelech Huawei Enjoy 20 a Huawei Enjoy 20 Plus. Výrobce ale chystá ještě jeden model z nové generace, který ponese označení Huawei Enjoy 20s, přičemž na některé trhy se dostane pod názvem Maimang 9. Samozřejmě je možné, že se objeví na globálním trhu i pod dalšími jmény, případně pod značkou Honor.

Huawei Enjoy 20s

Tentokrát máme kromě uniklých specifikací k dispozici i fotografii zadní strany. Na ní si lze všimnout modulu se třemi foťáky a také zde není čtečka otisků prstů. Pravděpodobně bude umístěna na boku zařízení, což je již u této třídy od Huawei či Honor poměrně běžné. Z fotky jde také vyčíst, že hlavní foťák bude mít 64MPx rozlišení.

Přední strana má být vybavena 6,8palcovým displejem, který by měl být typu LCD. Rozlišení asi bude Full HD+ u této novinky, přičemž zobrazovací panel bude narušen otvorem pro jednu přední kameru. Ta by měla disponovat 16MPx senzorem.

Zadní strana bude mimo jiné vybavena 8MPx foťákem se širším úhlem záběru a 2MPx kamerkou pro určení hloubky ostrosti. Bohužel nejsou k dispozic jakékoliv informace kolem procesoru. Může se nabízet Kirin nebo dokonce Mediatek. Co se týče energie, tu bude zajišťovat baterie s kapacitou 4200 mAh. Zakomponována má být i podpora rychlého 22,5W nabíjení. K představení nejen tohoto modelu by mohlo dojít do konce července.

Zdroj: gizmochina.com



