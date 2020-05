Zdroj: CNBC.com

Huawei chystá model Enjoy 20 Plus

Nejlevnější 5G čipset z dílny společnosti MediaTek hodlá nasadit Huawei do svého nejnovějšího přírůstku. Telefon nesoucí název Enjoy Plus 20 byl předmětem poměrně rozsáhlého úniku, který přibližuje téměř všechny hlavní prvky ze seznamu specifikací. Původní generace v podobě modelu Enjoy 10 Plus byla uvedena na trh v září loňského roku, takže si klidně můžeme pohrávat s myšlenkou přípravy přímého nástupce v produktové nabídce.

Další 5G zástupce

Zveřejněný výpis počítá s LCD displejem, který bude dosahovat na rozlišení 2 400 x 1 080 pixelů a 60Hz obnovovací frekvenci. Dále jej doplní 16megapixelová selfie kamerka IMX471 od Sony. Hardwarovou stránku zastoupí procesor Dimensity 800, který ve srovnávacích testech sice překonává Snapdragon 730G, ale výkonnostně nezdolává Kirin 820. Všichni tři jmenovaní podporují nejnovější síťovou technologii 5G.

Vnitřní šasi ještě vyplní dvě konfigurace (6 GB a 8 GB) u operační paměti RAM a 128GB interní úložiště typu UFS 2.1. Fotografie půjdou zachytit čtveřicí snímačů vzadu – hlavní 48MPx IMX586 od Sony doprovázen 8MPx, 2MPx a 2MPx senzorem. Seznam uzavírá 4 200mAh baterie s rychlým 22,5W nabíjení přes USB typu C. Nakonec případní zájemci údajně zaplatí okolo 268 dolarů (tj. cca 6 806 Kč) za základní verzi a 311 dolarů (tj. cca 7 895 Kč) za vyšší verzi.

